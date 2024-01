Kmetje v Franciji in drugod po Evropi ne popuščajo

Francoski kmetje so nezadovoljni zaradi delovnih pogojev, med drugim zahtevajo višje cene za pridelke, zmanjšanje birokracije in zaščito pred tujo konkurenco.

Francoski kmetje so nezadovoljni zaradi delovnih pogojev, med drugim zahtevajo višje cene za pridelke, zmanjšanje birokracije in zaščito pred tujo konkurenco. Foto: Guliverimage

Francoski kmetje stopnjujejo pritisk na vlado. Danes so se s konvojem traktorjev še bolj približali Parizu, Lyonu in drugim pomembnim mestom. Posredovala je policija, pri čemer so mnogi kmetje njena opozorila ignorirali. Pridržali so jih 20. Jezni kmetje so blokirali tudi ceste v Italiji in Grčiji.

Francija se je znašla v središču evropskega protestnega gibanja kmetov. Ti protestirajo že več kot teden dni, v ponedeljek so zaprli še vpadnice v Pariz, da bi blokirali prestolnico.

Danes je bilo v Franciji pridržanih več deset kmetov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je sporočila francoska policija, so jih 18 prijeli, ko so skušali blokirati veleprodajno živilsko tržnico Rungis južno od Pariza, ki velja za ključno vozlišče za distribucijo hrane za 12 milijonov prebivalcev prestolnice. V pripor so jih odpeljali 15.

Zvečer so protestniki vdrli v skladišče tržnice, ob tem pa so policisti prijeli še 79 ljudi. Kot je povedal neimenovani vir AFP, so jih odpeljale varnostne sile. Obseg škode še ni znan.

AFP je pred tem poročala, da je policija konvoj od 200 do 300 traktorjev, ki je krenil z jugozahoda države, zadržala stran od tržnice, iz previdnosti so na kraj dogajanja napotili oklepna vozila. Policijske enote so bile razporejene tudi vzdolž avtoceste, ki vodi do Rungisa, okoli tržnice pa so bile postavljene policijske nadzorne točke.

Policijske enote so bile razporejene tudi vzdolž avtoceste, ki vodi do Rungisa, okoli tržnice pa so bile postavljene policijske nadzorne točke. Foto: Guliverimage

Francoski kmetje so nezadovoljni zaradi delovnih pogojev, med drugim zahtevajo višje cene za pridelke, zmanjšanje birokracije in zaščito pred tujo konkurenco. Vodja glavnega sindikata kmetov FNSEA Arnaud Rousseau je pojasnil, da so pričakovanja zelo velika in da nekaterih med njimi ni mogoče hitro nasloviti. "Zato poskušam pozivati k umirjenosti in razumnosti," je zatrdil.

V Grčiji so medtem kmetje danes blokirali najpomembnejšo avtocesto v državi, ki povezuje Atene in Solun. Do kdaj bodo vztrajali z blokado, postavljeno približno 150 kilometrov severno od Aten, ni jasno. Načrt naj bi bil paralizirati Solun, kjer je med četrtkom in nedeljo napovedan največji grški kmetijski sejem Agrotica.

V preteklih dneh so sicer začasno blokirali tudi najpomembnejši mejni prehod s Turčijo blizu pristaniškega mesta Aleksandropolis.

Protestnemu gibanju so se pridružili tudi kmetje v Španiji, Nemčiji, Belgiji, Romuniji, na Nizozemskem in Poljskem. Foto: Guliverimage

Grški kmetje protestirajo zaradi dviga cen gnojil in dizelskega goriva, poročanje ERT News povzema nemška tiskovna agencija dpa. Poleg tega so kritični do vlade, ker da so bile odškodnine za škodo v lanskih požarih in poplavah, v katerih sta bila ponekod uničena kmetijska zemlja in pridelek, prenizke, v nekaterih primerih pa naj sploh ne bi bile izplačane.

Kmečke demonstracije so danes potekale tudi v Italiji. Tudi tam so kmetje s traktorji blokirali več cest, prizadete so bile Toskana, Lombardija, Kalabrija in Sardinija. Več sto kmetov je z akcijami sporočalo, da so proti evropski kmetijski politiki, ob tem pa so se zavzeli za državne subvencije za kmete.

Protestnemu gibanju so se pridružili tudi kmetje v Španiji, Nemčiji, Belgiji, Romuniji, na Nizozemskem in Poljskem.

Bruselj je danes predstavil predloge, s katerimi želi odgovoriti na težave kmetov. V predlog za podaljšanje odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine je vključil mehanizem, ki bi omogočil ukrepanje v primeru negativnega vpliva določenih kmetijskih izdelkov na trge v EU. Predlaga pa tudi določena odstopanja od pravil glede obdelave zemlje.