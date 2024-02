Kmetje s traktorji so že navsezgodaj ohromili promet v središču Bruslja in začeli protestirati pred vrhom voditeljev EU. Od njih zahtevajo nižje davke, pomoč pri naraščajočih stroških pridelave hrane in nelojalni konkurenci iz tujine. Protestniki so metali jajca v stavbo Evropskega parlamenta in zanetili več manjših požarov. Glavne prometnice evropske prestolnice je po podatkih tamkajšnje policije blokiralo okoli tisoč traktorjev.

Bruselj je včeraj predstavil predloge, s katerimi želi odgovoriti na težave kmetov. V predlog za podaljšanje odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine je vključil mehanizem, ki bi omogočil ukrepanje v primeru negativnega vpliva določenih kmetijskih izdelkov na trge v EU. Predlaga pa tudi določena odstopanja od pravil glede obdelave zemlje.

