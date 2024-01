Kaos po Evropi: zažigajo pnevmatike, stresajo gnoj in škropijo gnojnico

Francoski kmetje začenjajo oblegati Pariz. S traktorji se premikajo proti prestolnici, preplavili in zaprli so glavne ceste. Protestirajo proti cenovnim pritiskom, davkom in zeleni regulaciji ter zahtevajo boljše delovne pogoje. Pridružili so se jim tudi kolegi drugod po Evropi, v Belgiji, Nemčiji, Romuniji, Bolgariji, na Poljskem, Slovaškem in Nizozemskem. Uničujejo uvoženo sadje, pred vladnimi uradi zažigajo pnevmatike, stresajo kupe gnoja in z gnojnico škropijo supermarkete.

V Franciji, največji evropski kmetijski pridelovalki, že več dni potekajo protesti. Kmetje s traktorji in tovornjaki blokirajo ceste in mašijo promet, uničujejo uvoženo sadje, pred vladnimi uradi zažigajo pnevmatike, stresajo kupe gnoja in z gnojnico škropijo supermarkete. Protestirajo zaradi birokracije in okolijske politike, za katero pravijo, da škodi njihovim rezultatom ter jim onemogoča tekmovati z manj strogimi sosedi, poroča France 24.

Kmetom bodo skušali preprečiti vdor v Pariz. Foto: Reuters Svojo kampanjo pritiska nameravajo okrepiti tako, da bodo v ponedeljek popoldne vzpostavili osem zapornih točk vzdolž glavnih arterij do Pariza.

Vlada namerava v odgovor mobilizirati 15 tisoč policistov in paravojaških žandarjev. "Ne bomo dovolili, da bi bile poškodovane vladne stavbe, druge javne ustanove ali trgovine z živili. To je nesprejemljivo," je pred načrtovanim obleganjem dejal francoski notranji minister Gerald Darmanin.

Povedal je, da je predsednik Emmanuel Macron naročil varnostno operacijo, da zagotovi, da tako letališče Roissy-Charles de Gaulle na severu kot Orly na jugu ostaneta odprti, mednarodna veleprodajna živilska tržnica Rungis južno od Pariza pa še naprej deluje. Policija in orožniki imajo tudi ukaz, da kmetom preprečijo vdor v Pariz, je dodal Darmanin.

Kmetje: Siti smo nizkih plač in birokracije

Vlada sicer poskuša preprečiti širjenje nezadovoljstva med kmeti. Med nedeljskim obiskom kmetij se je premier Gabriel Attal trudil obravnavati skrbi kmetov. "Želim, da razjasnimo stvari in vidimo, katere dodatne ukrepe lahko sprejmemo, da bi odgovorili na pritožbe kmetov, da se soočajo z nelojalno konkurenco," je dejal.

Pred vladnimi stavbami zažigajo pnevmatike. Foto: Guliverimage Attal se je strinjal, da ni prav, da okolijski predpisi kmetom prepovedujejo uporabo nekaterih proizvodov, ki jih na primer lahko uporabljajo v Italiji.

Kmetje so opisali, da imajo dovolj nizkih plač, pokojnin in birokracije. Arnaud Rousseau, vodja enega glavnih kmečkih sindikatov FNSEA, je v nedeljo dejal, da njegovi člani od vlade pričakujejo veliko več.

Belgijski kmetje se mobilizirajo

V sosednji Belgiji so kmetje okrepili lastno kampanjo in v nedeljo blokirali ključno avtocesto, saj tudi oni zahtevajo boljše pogoje. Na desetine traktorjev je peljalo skozi križišče in ustavilo promet na avtocesti severno od Namurja na jugu države.

Zaradi protesta so morali za pol ure prestaviti tudi nogometno tekmo med Racing Genkom in Sint-Truidenom. Tudi oni imajo podobne zahteve kot njihovi francoski kolegi.

"Nemogoče je zaslužiti dostojno plačo," je dejal Pierre d'Hulst, tiskovni predstavnik zveze mladih kmetov FJA, ki je organizirala prometni protest.

V zadnjih tednih so se podobni protesti kmetov zvrstili tudi v Nemčiji, Romuniji, Bolgariji, na Slovaškem, Poljskem in Nizozemskem.