Nova ministrica se bo srečala s slovenskimi kmeti

Dobra dva tedna po imenovanju se bo ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić prvič sestala s predstavniki kmetijskih združenj. Prepričana je, da je mogoče s pogovorom, znanjem in izkušnjami pomembno doprinesti k razvoju slovenskega kmetijstva in premagati izzive, ki čakajo resor, so sporočili z ministrstva.

DZ je Čalušićevo za kmetijsko ministrico potrdil 12. januarja in od dotedanjega začasnega vodje resorja Marjana Šarca je posle prevzela še isti dan. Pred tem je kmetijski resor vodila Irena Šinko, ki jo je DZ na predlog predsednika vlade Roberta Goloba razrešil sredi oktobra lani.

Čalušićeva je ob nastopu funkcije poudarila velik pomen konstruktivnega sodelovanja in vključevanja deležnikov pri razvoju kmetijske politike v Sloveniji, so spomnili na ministrstvu.

Dodali so, da komunikacija z nevladnimi organizacijami poteka že ves čas od prevzema ministrskega položaja. Predstavnike Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine in Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije pa je na prvo skupno srečanje povabila v torek, 6. februarja.

Množični protesti kmetov po Evropi

Do srečanja prihaja v času, ko kmetje v več evropskih državah s protesti opozarjajo na nevzdržne razmere v panogi, kot so cene pridelkov, obdavčitve, konkurenca iz uvoza in stroga okoljska pravila. S podobnimi težavami se srečujejo tudi slovenski kmetje, ki so nanje opozorili že na lanskem protestnem shodu, pred dnevi pa jih opisali tudi v javnem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu.

Protest kmetov v Franciji Foto: Guliverimage

Kmetje so prepričani, da je treba nujno najti ustrezne rešitve v okviru sprememb evropske zakonodaje. Ta naj bi šla v smeri, da bo dana prednost pridelkom evropskih kmetov pred uvozom hrane dvomljivega porekla iz tretjih držav.

Danes je Evropska komisija sporočila, da je pripravljena kmetom začasno zrahljati pravila skupne kmetijske politike. S tem jim po besedah predsednice komisije Ursule von der Leyen omogočajo dodatno prožnost v času, ko se spopadajo z več izzivi. "Še naprej bomo sodelovali z našimi kmeti, da bi zagotovili, da bo skupna kmetijska politika vzpostavila pravo ravnovesje med odzivanjem na njihove potrebe in nadaljnjim zagotavljanjem javnih dobrin za naše državljane," je dejala.

O ukrepu bodo v prihodnjih dneh glasovale države članice, nato bo Evropska komisija nadaljevala uradno sprejetje. Uredba se bo uporabljala retroaktivno od 1. januarja 2024.