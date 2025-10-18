Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Slovenski prevozniki pričakujejo ukrepe vlade, sicer bodo pripravili protest in zaprli ceste

Prevozniki se soočajo tudi z zastoji na cestah in v Luki Koper.

Prevozniki se soočajo tudi z zastoji na cestah in v Luki Koper.

Foto: STA

Slovenski prevozniki so na današnjem zboru v Celju na vlado naslovili nekaj zahtev, za katere pričakujejo, da jih izpolni do decembra oz. do marca 2026. V nasprotnem bodo decembra pripravili protest, za marec pa so napovedali zaprtje pomembnih cest v Sloveniji. Gre za zahteve s področja zelenega prehoda, digitalizacije, birokracije in kadra.

Kot je na zboru, ki sta ga organizirala sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije, povedal predsednik sekcije pri OZS Peter Pišek, so opredelili 40 težav, od katerih bi jih bilo treba 18 takoj rešiti.

Država od prevoznikov terja zeleni prehod 

Kot je opozoril, država od prevoznikov terja zeleni prehod, ki je ključen za trajnosti razvoj, a so okolju prijaznejše tehnologije za sektor prevozništva trenutno finančno in tehnično težko dostopne. Po njegovem mnenju sta nujni priprava strategije prehodnega obdobja in uvedba finančnih spodbud za nakup okolju prijaznih vozil.

Med ključnimi področji je izpostavil tudi digitalizacijo, ki bi po njegovih besedah lahko zmanjšala administrativne obremenitve in povečala varnost v cestnem prometu. A je napredek pri tem počasen, ker ni enotne strategije, zlasti ne za manjša podjetja, je dejal.

Opozoril je tudi na dodatne administrativne zahteve, med njimi vodenje evidenc o delovnem času voznikov, čeprav so ti podatki že zabeleženi v tahografih.

Prevozniki se po njegovih besedah soočajo tudi z zastoji na cestah in v Luki Koper, kar povzroča velike gospodarske izgube, zato predlaga pospešitev infrastrukturnih projektov, digitalizacijo orodij ter vzpostavitev zalednih logističnih skladišč in varovanih parkirišč za potrebe luke.

Spopadajo se s hudo kadrovsko krizo 

Sektor se po njegovem mnenju spopada tudi s hudo kadrovsko krizo, saj primanjkuje več tisoč voznikov. Država bi morala pospešiti postopke za izdajo delovnih dovoljenj tujim voznikom, je menil in ob tem opozoril tudi na zapletenost postopka za pridobitev obrazca A1 za mednarodne prevoze, ki ga po njegovih besedah podjetja pogosto ne morejo izpolniti, zato pričakuje spremembo zakonodaje.

Izpostavil je, da ima Slovenija strateško lego, ki bi omogočala razvoj logistike, a se ta potencial zaradi zapletenega umeščanja logističnih objektov v prostor ne izkorišča, zato se zavzemajo za hitrejše postopke na tem področju.

Predlagajo tudi, da se dijakom omogoči opravljanje vozniškega izpita pri 16 letih na stroške države, s čimer bi spodbudili zanimanje mladih za poklic voznika.

Glede napovedanega obveznega izplačila božičnice pa se je zavzel za neobdavčeno božičnico z zgornjo mejo in petletnim prehodnim obdobjem, preden bi postala obvezna.

