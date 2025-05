Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.10 Številni ranjeni v ruskem napadu na Zaporožje

Iz Zaporožja, prestolnice istoimenske regije, ki jo delno zaseda Rusija, danes poročajo o desetih napadih na mesto.

V obstreljevanju je bilo ranjenih najmanj 29 ljudi, po navedbah regionalnih oblasti pa so ruske sile med drugim poškodovale stanovanjske objekte in univerzo.

The aftermath of the Russian attack on Zaporizhzhia last night.



29 people injured, including a 13 year old boy. Three people have been de-blocked from under the debris.



Thankfully, the information about one person killed was not confirmed - the man is alive.



A locomotive… https://t.co/h5q3n5Kvku pic.twitter.com/IQ7Qi5vI8L