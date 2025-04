Država bo okrepila enoto jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe

Vlada je v načrt razvojnih programov 2025-2028 uvrstila osem projektov Slovenske vojske (SV) v višini 80,3 milijona evrov. V naboru so med drugim projekti, povezani z enoto jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe, inženirskimi sredstvi za podporo SV, letališko opremo in vojaško vadbeno infrastrukturo, izhaja iz sporočila po seji vlade.

V načrtu razvojnih programov je med drugim predviden projekt opreme enote jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe za operativno delovanje do leta 2027 za nadgradnjo obstoječih zmogljivosti enote.

Prav tako so v načrtu inženirsko-gradbena mehanizacija, vozila in plovna sredstva, katerih namen je zagotoviti podporo enotam SV. Zmogljivost bo podpirala tudi delovanje sil SV v nalogah zaščite in reševanja na morju, so na ministrstvu za obrambo (Mors) navedli v sporočilu za javnost po seji vlade.

Projekt letališke opreme za letalnike

Med projekti so tudi še vozila za premestljivi komunikacijsko-informacijski sistem, ki bodo omogočala prevoz moštva in opreme, sistem pa bo lahko zagotavljal komunikacijsko podporo tudi civilnim strukturam v okviru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V načrtu razvojnih programov sta tudi projekt letališke opreme za letalnike in vzdrževanje letaliških površin z namenom vzpostavitve pogojev za nemoteno delovanje letališča Cerklje ob Krki in projekt preureditev instalacij v letališki bazi Brnik.

S prenovo infrastrukture v občini Ilirska Bistrica Mors napoveduje izboljšanje voznih razmer na cesti ter ureditev prometne povezave, ki služi gospodarjenju s Snežniškimi gozdovi in dostopu prebivalcev in obiskovalcev do naselja Mašun. Cesto namreč SV uporablja kot obvozno cesto za dostop do gozdnih parcel v času uporabe vadišča Bač.

Naložba v sistem simulacije taktičnega delovanja

Ministrstvo načrtuje tudi investicije v programsko in strojno opremo enote za raziskave in simulacije z namenom zagotavljanja osnovnih pogojev pri delovanju na področjih računalniško podprtih vaj, raziskav, analiz in eksperimentiranja ter razvoju integriranega vadbenega okolja, ki ga sestavljajo vse vrste simulacij SV.

Vlada pa je v načrt uvrstila tudi sistem za simulacijo taktičnega delovanja. Namen tega projekta je doseganje bojne pripravljenosti s pomočjo ustrezne vojaške vadbene infrastrukture, so še navedli na Morsu.