176 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske se bo junija odpravilo na šestmesečni misiji na Slovaško in Latvijo. V obeh državah bodo skupaj z zavezniškimi vojskami sodelovali na vojaških vajah tik ob ruski meji. Cilja vaj sta dva: povezati zavezniške sile ter Rusiji poslati jasno sporočilo: vojske Nata so pripravljene.

Danes se je z vojaško vajo Sokol 25 končalo urjenje 176 pripadnikov in pripadnic slovenske vojske, ki se bodo junija odpravili na Slovaško in Latvijo tik ob rusko mejo. Tam se bodo skupaj z zavezniškimi vojskami urili šest mesecev. Prvič pa Slovenija na misijo v tujino pošilja tudi izvidniški bataljon. Pripadnike in pripadnice Slovenske vojske smo obiskali na vojaškem poligonu Poček, kjer so ravno končali zadnje 14-dnevno urjenje pred odhodom v tujino.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate utrinke z obiska slovenske vojske na poligonu Poček.

Želimo sporočiti, da v Natu stojimo skupaj

»Če je vojak pripravljen in usposobljen, če je kohezija na visokem nivoju, če vsak borec predstavlja del mozaika celotnega kontigenta … Potem bomo vsako nalogo, ki nam jo bodo dodelili, sposobni in pripravljeni izvesti,« poudarja poveljnica kontingenta stotnica Irma Plavec. Foto: Bojan Puhek "V našem kontigentu je 61 pripadnikov, od tega je pet pripadnic," pogovor o misiji slovenske vojske v Latviji začne poveljnica kontingenta stotnica Irma Plavec. Po njenih besedah se vojaki misije veselijo, saj bodo dobili priložnost še dodatno realističnega usposabljanja v sodelovanju z zavezniškimi vojskami.

"Urili se bomo predvsem v samih taktičnih postopkih," poudarja Plavec. Njen kontigent se bo uril v sklopu čete kanadske vojske. "Namen urjenj je odvračati sovražnikovo namero. Želimo sporočiti, da v Natu stojimo skupaj," je dejala Plavec. Misija obeh kontingentov bo trajala šest mesecev.

In kakšni so občutki pred odhodom? "Če je vojak pripravljen in usposobljen, če je kohezija na visokem nivoju, če vsak borec predstavlja del mozaika celotnega kontingenta … bomo vsako nalogo, ki nam jo bodo dodelili, sposobni in pripravljeni izvesti," je na koncu pogovora še dejala Plavec.

Poveljnik 10. izvidniškega bataljona podpolkovnik Žiga Pretnar. Foto: Bojan Puhek

"Usposabljanje obeh kontingentov je potekalo od januarja do danes," pogovor o pripravah na odhod v tujino začne poveljnik desetega izvidniškega bataljona podpolkovnik Žiga Pretnar.

"Ker smo del zavezništva, moramo biti sposobni sodelovati z vojskami drugih članic Nata. Najboljša priložnost za razvoj sodelovanja pa so ravno misije," poudarja Pretnar, ki verjame, da je dobro pripravljena in usposobljena vojska ključna za mir. "Imamo tudi pregovor: če želiš mir, se pripravi na vojno," je še poudaril Pretnar.

Kako je potekala vaja Sokol 2025, je pojasnil poveljnik Prve brigade polkovnik Gregor Vodeb – več v spodnjem videoposnetku.