Vrhovna poveljnica slovenske vojske za več mladih v oboroženih silah

Pirc Musarjevo so na ministrstvu za obrambo sprejeli z vojaškimi častmi in jo seznanili z delovanjem obrambnega sistema in sistema zaščite in reševanja. Po sestanku z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem in načelnikom Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robertom Glavašem je opravila še telekonferenčni klic s poveljniki sedmih misij SV na tujem.

Ob tem je z zadovoljstvom ugotovila, da so slovenski vojaki po svetu cenjeni in da v vojski sodeluje 17 odstotkov žensk, glede česar se SV uvršča v sam vrh evropskih vojsk.

Bo poročilo postalo javno?

Od vojske sicer marca pričakuje poročilo o pripravljenosti, glede česar je pristojne zaprosila, naj vanj ne vključijo zgolj bojne pripravljenosti SV, temveč naj zajema tudi podatke o pripravljenosti na področju drugih obrambno-varnostnih zadev, kot so denimo energetske, prehranske, transportne, infrastrukturne varnosti.

Dodala je, da bo še razmislila, ali bo to poročilo tudi javno objavila, vendar je prepričana, da se javnost z določenimi podatki o stanju SV mora seznaniti.

"To ni tako majhen znesek"

Kot je povedala, so govorili tudi o prenovi zakona o obrambi, ki da je zastarel in potreben dopolnitev v smeri hibridnih groženj in prebojnih tehnologij, med temi predvsem umetne inteligence.

Glavaš jo je seznanil tudi z njihovo usmerjenostjo v projekte, ki bodo na koncu dvojno uporabni, torej za obrambo in za sistem zaščite in reševanja. "Ko raste številka za samo oboroževanje SV, se moramo zavedati, da hkrati raste tudi številka za znanstvene raziskave in projekte," je navedla predsednica republike. Temu bo namenjenih kar 30 milijonov evrov, "to ni tako majhen znesek".

"Morda je to eden od korakov, s katerim bi pridobili tiste, ki jih zanima znanost in tehnologija," se je spraševala, kako rešiti kadrovsko problematiko vojske. Prepričana je sicer, da lahko mnogo mladih v poklic vojaka pritegnejo prav s sodobnimi tehnologijami, ki jih že vpeljujejo v delovanje SV.

Začetna plača je nizka

Šarec je v tem kontekstu omenil veliko zanimanje za vojaške tabore med dijaki in študenti, v preteklosti so morali veliko interesentov zaradi premajhnih kapacitet zavrniti. Iz tega razloga so lani število mest podvojili na 210. Kot preveč rigorozne je omenil tudi normative pri zdravniških pregledih, kjer kandidati odpadejo zaradi kančka prevelike dioptrije. "Te spremembe že uvajamo," je zagotovil.

Z odgovornimi je govorila tudi o vojaških plačah, glede česar predsednica republike ugotavlja, da je začetna plača sicer nizka, a vojaki nanjo dobijo dodatke, zato na koncu ni na tako slabem nivoju. "Nikoli pa ni tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje," je dejala. Šarec je dodal, da so plače del širšega plačnega sistema, v katerem ima krovno vlogo ministrstvo za javno upravo.

"Nisem pristaš tega, da se parcialno rešuje zdravniške plače, pa se potem oglasijo sodniki, po njih pa vojaki in policisti," je povedala Pirc Musarjeva. Po njenih besedah je plačni sistem zastarel in ga je treba prenoviti kot celoto.