Glavaš neuspešen pri kandidaturi za vodenje vojaškega odbora EU

Poleg Seana Clancyja in Roberta Glavaša se je za vodenje odbora potegoval še Poljak Slawomir Wojciechowski, ki je izpadel v prvem krogu tajnega glasovanja.

Vojaški odbor Evropske unije, ki je bil vzpostavljen januarja 2001, je najvišji vojaški organ v Svetu EU. Vodi vse vojaške dejavnosti unije, zlasti načrtovanje in izvajanje vojaških misij in operacij v okviru skupne varnostne in obrambne politike ter razvoj vojaških zmogljivosti.

Poleg tega svetuje in daje priporočila glede vojaških zadev Političnemu in varnostnemu odboru (PSC), ki je v Svetu pristojen za skupno zunanjo in varnostno politiko ter skupno varnostno in obrambno politiko. Svetovanje je povezano predvsem s kriznim upravljanjem.

Predsedujoči odboru se udeležuje zasedanj PSC in tudi zasedanj Sveta EU, na katerih je predvideno sprejemanje odločitev, povezanih z obrambo. Poleg tega opravlja funkcijo vojaškega svetovalca visokemu predstavniku unije za zunanjo in varnostno politiko.