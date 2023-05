"Če pokleknemo pred agresorjem, ki ne verjame v demokracijo, kaj nam še preostane"

Pri spominski plošči ob pokopališču v Andražu nad Polzelo so ob 79-letnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 že desetič pripravili spominsko slovesnost ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva. Po besedah osrednje govornice, predsednice Nataše Pirc Musar, dogodek pomaga prepoznati pomen Slovenije v mednarodnih odnosih.

Kot je poudarila, gre za dan spomina na obdobje, ko je bilo treba biti na pravi strani, in sicer na strani boja proti fašizmu in nacizmu, proti razkosanju naše države, varovanja slovenskega jezika in kulture, in tudi na strani borbe za demokracijo.

"Slednja je za ZDA bila pomembna motivacija za vključitev v drugo svetovno vojno in končno zmago. Slovenija je kot demokracija dozorela leta 1991. Ponosni smo, da z našimi ameriškimi prijateljicami in prijatelji ter vsemi vami to obletnico lahko obeležujemo kot samostojna, demokratična država," je dejala Pirc Musarjeva.

Prijateljstvo med Slovenijo in ZDA je trdno

Ob tem je dodala, da je prijateljstvo med Slovenijo in ZDA trdno, saj imata državi vzpostavljene razvejane oblike sodelovanja na praktično vseh področjih, od gospodarstva, znanosti, izobraževanja do obrambe.

Na obrambnem področju se je dvostransko sodelovanje po njenem mnenju začelo že mnogo pred članstvom Slovenije v Natu, pri čemer je poudarila, da so bili izmenjava izkušenj, donacije v opremi in infrastrukturi ter dostop do mednarodnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja pomembni dejavniki za razvoj obrambnega sistema in Slovenske vojske.

Omenila je tudi skupna prizadevanja za stabilnost na Zahodnem Balkanu ter tvorno sodelovanje Slovenske vojske s poveljstvom ameriških sil v Evropi. Na slovesnosti je posebej pozdravila prav njihovega poveljnika Christopherja Cavolija ter poudarila, da je bila Slovencem med drugo svetovno vojno zavezniška pomoč zelo v podporo, za kar bomo večno hvaležni.

"Velja pa poudariti tudi napore slovenskih partizanov in domačinov, ki so nesebično pomagali več kot 800 sestreljenim zavezniškim letalcem. Ob sestrelitvi bombnika so marca 1944, žal, tu ugasnila življenja osmih ameriških vojakov. Za njihov dostojanstveni pokop so poskrbeli krajanke in krajani. Dva letalca pa sta preživela ujetništvo in sta se po vojni pogosto spominjala teh krajev. Tako sta na svojstven način širila lepo zgodbo o Sloveniji," je dodala Pirc Musarjeva.

Po njenih besedah je zato na obeleževanje tega zgodovinskega dogodka treba gledati širše, ga ohranjati kot zahvalo in spomin, in z mislijo na prihodnost, obe državi pa morata ostati zaveznici tudi pri iskanju odgovorov na sodobne tehnološke izzive.

Slovenska predsednica se je dotaknila tudi aktualne vojne v Ukrajini, ki je po njenem mnenju za vse velik izziv, za katerega pa ne dvomi, da mu bomo kos. "Razlog za moj optimizem je preprost. Če pokleknemo pred agresorjem, ki ne verjame v demokracijo, kaj nam še preostane," je nagovor sklenila Pirc Musarjeva.

Slovesnost je namenjena spominu na posadko desetih pilotov ameriškega bombnika

Domačinom se je za vsakoletno obujanje spomina zahvalil tudi general Cavoli, slovesnosti pa sta se med preostalimi visokimi gosti udeležila tudi ameriška veleposlanica Jamie Harpootlian in načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš.

Vsakoletna slovesnost je namenjena predvsem spominu na posadko desetih pilotov ameriškega bombnika B-17, ki je 19. marca leta 1944 strmoglavil ob vznožju Gore Oljke. Američani so imeli tedaj namen bombardirati tovarno Steyr v Avstriji, ki je proizvajala strelivo in preostalo vojno opremo za tretji rajh.

Od desetih članov posadke, starih od 21 do 25 let, jih je osem umrlo, dva pa sta ob pomoči prebivalcev Andraža strmoglavljenje preživela. Imena vseh umrlih članov posadke so vklesana na spominski plošči, ki so jo postavili leta 2014.