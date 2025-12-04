Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
12.43

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Flamengo

Četrtek, 4. 12. 2025, 12.43

40 minut

Flamengu še naslov brazilskega prvaka, Neymar rešuje Santos

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Flamengo | Foto Reuters

Foto: Reuters

Štiri dni po zmagi nad Palmeirasom in osvojitvi svojega četrtega pokala libertadores, južnoameriške različice nogometne lige prvakov, si je Flamengo zagotovil tudi brazilski naslov. Prvaki so postali z zmago z 1:0 proti Ceari na ikoničnem stadionu Maracana v Riu de Janeiru. Flamengo ima neulovljivo prednost petih točk na vrhu brazilske serie A pred Palmeirasom le eno tekmo pred koncem.

Flamengo je postal šele peta brazilska ekipa v zgodovini, ki je osvojila dvojni naslov v serie A in copi libertadores, to jim je uspelo že leta 2019. Sezone za Flamengo še ni konec, z osvojitvijo medcelinskega pokala bi si zagotovil trojno krono.

Carioce se bodo v sredo prihodnji teden pomerile z mehiškim Cruz Azulom, prvakom prvenstva Concacaf, preden se bo zmagovalec tekme 17. decembra v Dohi pomeril z egipčanskim Piramidom, prvakom Afrike, za mesto v finalu proti evropskemu prvaku Paris Saint-Germainu.

Flamengo
Sportal Flamengo četrtič zmagovalec pokala Libertadores

Zaradi Neymarja ohranjajo upanje

Neymar | Foto: Reuters Foto: Reuters Medtem je Neymar dosegel vse tri gole za Santos za zmago nad Juventudeom (3:0) in s tem okrepil upe kluba iz Sao Paula, da se izogne izpadu.

Santos je zdaj dve točki oddaljen od zadnjih štirih mest in ima še eno tekmo pred seboj, proti tretjeuvrščenemu Cruzeiru, ki bi lahko Palmeiras prehitel na drugem mestu.

Flamengo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.