Flamengu še naslov brazilskega prvaka, Neymar rešuje Santos

Štiri dni po zmagi nad Palmeirasom in osvojitvi svojega četrtega pokala libertadores, južnoameriške različice nogometne lige prvakov, si je Flamengo zagotovil tudi brazilski naslov. Prvaki so postali z zmago z 1:0 proti Ceari na ikoničnem stadionu Maracana v Riu de Janeiru. Flamengo ima neulovljivo prednost petih točk na vrhu brazilske serie A pred Palmeirasom le eno tekmo pred koncem.

Flamengo je postal šele peta brazilska ekipa v zgodovini, ki je osvojila dvojni naslov v serie A in copi libertadores, to jim je uspelo že leta 2019. Sezone za Flamengo še ni konec, z osvojitvijo medcelinskega pokala bi si zagotovil trojno krono.

Carioce se bodo v sredo prihodnji teden pomerile z mehiškim Cruz Azulom, prvakom prvenstva Concacaf, preden se bo zmagovalec tekme 17. decembra v Dohi pomeril z egipčanskim Piramidom, prvakom Afrike, za mesto v finalu proti evropskemu prvaku Paris Saint-Germainu.

Zaradi Neymarja ohranjajo upanje

Foto: Reuters Medtem je Neymar dosegel vse tri gole za Santos za zmago nad Juventudeom (3:0) in s tem okrepil upe kluba iz Sao Paula, da se izogne izpadu.

Santos je zdaj dve točki oddaljen od zadnjih štirih mest in ima še eno tekmo pred seboj, proti tretjeuvrščenemu Cruzeiru, ki bi lahko Palmeiras prehitel na drugem mestu.