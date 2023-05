Koš zaobljube Nataše Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob dnevu Evrope nagovorila zbrane na Kongresnem trgu v Ljubljani. Za mimoidoče so v prestolnici pripravili razne delavnice, poizkuse in pogovore na temo trajnosti in zelene preobrazbe.

Foto: STA

Članice EU se danes spominjajo začetka evropskega povezovanja. V Sloveniji letošnji dan Evrope poteka v znamenju zelene preobrazbe, trajnostnih praks in evropskega leta spretnosti. Zbrane sta na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se bodo čez dan zvrstili številni dogodki, nagovorila evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič in predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki prav na dan Evrope praznuje svoj 55. rojstni dan.

Foto: STA

Lenarčič je dejal, da se danes spominjamo dneva, ko je bilo postavljeno izhodišče za sedanjo Evropsko unijo, tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman pa je izrazil upanje, da bo ta prvi korak kot kvas, iz česar bo zrasla večja povezava. "Danes lahko ugotovimo, da se njegova vizija uresničuje. A njegov cilj še ni uresničen, saj v Evropi nismo dosegli miru. Že drugo leto v času praznovanja dneva Evrope v naši neposredni soseščini divja vojna." Dodal je, da EU Ukrajini izkazuje solidarnost v vojni, kar mora nadaljevati, dokler ne bo pravičnega miru.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič Foto: R. K.

Predsednica republike je v svojem nagovoru izpostavila, da je dan Evrope priložnost za razmislek o doseženem in o tem, kaj še lahko dosežemo. Omenila je, da je EU največje gospodarsko območje na svetu, tudi glede pravne države, človekovih pravic in zaščite manjšin Evropa v svetu po njenih besedah prednjači. Ob tem je poudarila, da mora Evropa v boju proti podnebnim spremembam prevzeti del odgovornosti in pomagati manj razvitim državam, ki zaradi našega onesnaževanja trpijo.

Dejala je, da se mora vsak izmed nas vprašati, kaj lahko sam prispeva k skrbi za naš planet. Namesto da gremo v trgovino z avtomobilom, se lahko do tja odpravimo peš ali s kolesom. Ali res potrebujemo toliko majic in čevljev, je vprašala Pirc Musarjeva.

Po uradnem nagovoru sta se Lenarčič in Pirc Musarjeva sprehodila med stojnicami in izmenjala nekaj besed s sodelujočimi na prireditvi. Med drugim se je predsednica republike preizkusila v metu na koš zaobljube. Po nekaj neuspelih poskusih ga je zadela in si izmed naštetih zelenih zaobljub v skrbi za naš planet izbrala, da bo v prihodnosti zavrgla manj hrane.

Namen programa, ki so ga ob dnevu Evrope pripravili na Kongresnem trgu, je udeležencem prikazati evropski zeleni dogovor v praksi, katerega osrednji cilj je do leta 2050 doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov. Foto: R. K. Nataša Pirc Musar in Janez Lenarčič Foto: R. K.

Udeleženci so se preizkusili v metu na koš zaobljube in se podpisali pod eno izmed izbranih zelenih zaobljub. Foto: R. K.

Otvoritve dogodka sta se med drugim udeležili tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in nekdanja ministrica za notranje zadeve, zdaj svetovalka predsednice za človekovo varnost, Tatjana Bobnar.

Predsednica komisije von der Leyen že petič v Kijev

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob dnevu Evrope že petič obiskala Kijev, kjer se je med drugim sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

"Zelo pozdravljam odločitev predsednika Zelenskega, da 9. maj razglasi za dan Evrope. Ukrajina je del naše evropske družine," je na poti v Kijev predsednica Evropske komisije povedala za Evropsko novinarsko središče (ENR). "Moj obisk v Kijevu ob 9. maju ima simbolni pomen, vendar pa je tudi pokazatelj pomembne resničnosti: EU sodeluje z Ukrajino na številnih področjih," je dodala.

We also discussed Ukraine's progress on its EU path.



I paid my respect to Ukraine's efforts, working hard on reforms amidst a full blown war.⁰

Work needs to continue.



Ukraine can count on our support and expertise throughout the process. pic.twitter.com/SE3sy5UjpT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

Predsednica komisije je Zelenskemu predstavila tudi predlog enajstega svežnja sankcij proti Rusiji, ki ga je Evropska komisija v petek predstavila državam članicam.

Scholz: EU se mora spremeniti

Evropske poslance je ob dnevu Evrope nagovoril nemški kancler Olaf Scholz. Zavzel se je za geopolitično Evropsko unijo in pri tem podprl njeno širitev. Obenem je izrazil podporo Ukrajini in spričo ruske agresije ob dnevu Evrope poudaril, da preteklost ne bo premagala prihodnosti.

Da bi imela Evropa dobro mesto v jutrišnjem svetu, da ne bi bila podrejena ali nadrejena drugim državam ali regijam, ampak da bo enakovredna z njimi, se mora EU spremeniti, je povedal Scholz.

Dodal je, da je ruska agresija na Ukrajino pokazala, da je Evropa slišana, samo če govori z enim glasom. "Evropska unija je bila redkokdaj enotnejša kot po tej kršitvi evropskega in mednarodnega reda miru," je dejal.