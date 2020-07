Skupnost socialnih zavodov izstopa iz delovne skupine za covid-19

Skupnost socialnih zavodov Slovenije naj bi se tako v skladu z danes sprejetim sklepom upravnega odbora z avgustom umaknila iz delovne skupine, saj niso bili upoštevani njihovi predlogi, je povedal Sahernik. Domovi v primeru pojava okužbe z novim koronavirusom po njegovem opozorilu strokovno pomoč potrebujejo takoj, in ne čez teden dni, piše STA.

"Obolele je treba nemudoma in brez odlašanja osamiti zunaj doma"

V skupnosti vztrajajo, da je ob pojavu okužb s koronavirusom obolele treba nemudoma in brez odlašanja osamiti zunaj doma, saj da lahko le tako učinkovito zajezijo nadaljnje širjenje okužb. "Osamitev zunaj doma ne more biti predmet vsakokratnega zamudnega dogovarjanja ali celo improvizacije, temveč potrebujemo sistemsko ureditev, ki bo takšno ukrepanje vnaprej predvidela v vseh prizadetih domovih ter jim s tem omogočila hitro odzivanje," so iz skupnosti sporočili v začetku julija.

Medtem so sicer v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor ter v bolnišnicah Novo mesto in Nova Gorica vzpostavili oddelke, kamor bodo iz socialno-varstvenih zavodov začasno nameščali oskrbovance, okužene z novim koronavirusom, ki pa niso zboleli za covidom-19. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jerneja Farkaš Lainščak je danes za Odmeve ponovila, da gre za začasno namestitev prvih okuženih. Tako se lahko po njenih besedah v zavodih ustrezno organizirajo, dobijo strokovno pomoč in zagotovijo izolacijo za okužene stanovalce, piše STA.

"Gre za skupen interes"

Tudi državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič je glede tega povedal, da zaupajo zdravstveni stroki. Da je to dobra rešitev, pa sta po njegovih besedah pokazala tudi primera ukrepanja ob okužbah v domovih starejših v Vipavi in Hrastniku. Na nek način razumejo tudi stiske odgovornih v zavodih, katerim se 20 ali 30 let ni namenjalo dovolj pozornosti, zato imajo prostorske in kadrovske težave, je dodal Uršič.

Naslednji sestanek delovne skupine pri ministrstvu za delo je predviden sredi tedna, je napovedal Uršič. Na obeh ministrstvih verjamejo, da bo skupnost sodelovala, "saj gre za skupen interes", še piše STA.

