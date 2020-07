V nedeljo so pri 335 testih potrdili pet okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah je 20 ljudi, od tega so tri osebe na intenzivni negi. V soboto so okužbo potrdili pri 16 osebah, v petek pa pri 14.

Aktivno okuženih je 238 ljudi. Po dve okužbi so potrdili v občini Logatec, po eno pa v občinah Ljubljana, Brezovica in Žiri. Eno okužbo so potrdili v enoti Center celjskega vrtca Tončke Čečeve, in sicer pri strokovni delavki. Zato je bila karantena odrejena okuženi in še 21 otrokom, ki so bili v stiku z njo. Že prejšnji teden pa je bila karantena odrejena za tri strokovne delavke in 23 otrok. Enoto Center pa so zaprli za en teden, piše STA.

V Hrastniku, kjer je eno od žarišč, tokrat novih okužb ni bilo. V občini imajo sicer že 73 aktivno okuženih, v soboto je bilo od 16 potrjenih okužb kar 14 v Hrastniku. V tamkajšnjem domu starejših so v soboto okužbo potrdili pri 12 oskrbovancih, eni zaposleni in enem občanu.

Ob koncih tedna manj testov

Ob sobotah in nedeljah se sicer opravi manj testov, zato odkrijejo tudi manj okuženih. Ti se potem testirajo ob ponedeljkih, zato je po navadi število na novo okuženih ob ponedeljkih precej višje kot ob nedeljah in sobotah.

Število okuženih v Sloveniji sicer ponovno narašča od konca maja. Do zdaj se je v Sloveniji okužilo 2.087 ljudi, umrlo je 116 ljudi, naredili pa so 127.940 testov.

