Za nekaj dni se ustavijo na Hrvaškem, da jim ni treba v karanteno #video

V nedeljo so v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri petih osebah, a je bilo opravljenih le 335 testov. Kot je povedala Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC), so razmere ob koncu tedna vedno nekoliko drugačne, kot so potem v prvih dneh tedna.

Število okuženih je verjetno višje, kot kažejo številke

Kot je dejala, so razmere za konec tedna nakazano ugodne, če odštejemo stanje domu starejših občanov v Hrastniku. "Ampak glede na nizko število opravljenih testov je verjetno število ljudi, ki so imeli težave in bi lahko bili pozitivni, nekoliko večje, kot kažejo trenutne številke," dodaja.

Že prejšnji teden so pričakovali manj okuženih, a so bile številke visoke

Glede pričakovanj ta teden je povedala, da upajo, da bodo rezultati boljši kot so bili prejšnji teden. "Že prejšnji teden smo pričakovali dodatno umirjanje, pa so bile potem številke sorazmerno visoke. Upamo, da se bo to število gibalo med 15 in 20, kar bi nakazovalo, da so ukrepi, ki jih izvajamo, učinkoviti in da ne bo potrebno dodatno zaostrovanje," je pojasnila infektologinja.

Umrli so večinoma starejši s pridruženimi boleznimi

Glede umrlih je Logarjeva pojasnila, da gre večinoma za starejše osebe, ki so imele številne pridružene bolezni. Dodala je, da tudi ne moremo reči, da je bil pri vseh covid-19 vzrok smrti, ampak je bil covid-19 dodatno stanje. Vsaj za enega lahko z gotovostjo rečemo, da je umrl s covidom-19, ne pa zaradi covdia-19. Pri marsikomu pa je šlo za kakšno drugo stanje, tako da bi lahko bila ta statistika, če bi bila drugače gledana, nekoliko boljša, je dodala.

Za kar nekaj primerov ne poznajo izvora okužbe

Logarjeva je pojasnila, da je šlo v prejšnjem tednu predvsem za okužbe iz clustrov, iz nekega znanega izvora potem sekundarni primeri. "V zadnjih desetih dneh je bilo manj uvoženih primerov in več lokalnega širjenja. Na žalost je bilo v prejšnjem tednu kar nekaj primerov, ko nismo imeli jasnega izvora okužbe, kar je še dodatno zaskrbljujoče, predvsem zato, ker to nakazuje neko širjenje virusa nekontrolirano znotraj populacije," opozarja.

Za nekaj dni se ustavijo na Hrvaškem, da jim ni treba v karanteno

Samega vnosa iz tujine, kot je bilo v začetku, pa v zadnjih 14 dneh ne opažajo. "Ukrepi, ki jih izvajajo na meji, so očitno dobri. Upamo predvsem, da ne bo dodatnega vnosa, ker se pojavljajo primeri, da se ljudje za nekaj dni ustavljajo na Hrvaškem in potem domnevajo, da jim ni treba v karanteno, čeprav se vračajo iz katere od držav, ki je na rdečem seznamu."

Nekaj vnosov verjetno tudi iz Istre

Logarjeva je dejala, da sama Hrvaška, kar se tiče dopustovanja na obali, niti ni tako zelo problematična. "Problematičen je bil na začetku predvsem vnos s področja Zagreba, kjer so bili zelo aktivni nočni klubi, nočno življenje. Tega je očitno v zadnjem obdobju, vsaj kar se tiče udeležbe Slovencev, nekoliko manj." Je pa dejala, da je z njihovega stališča problematična Istra z relativno velikim številom okuženih. Nekaj primerov iz Istre so zaznali tudi v zadnjih dneh. Medtem ko vnosov iz ostalih predelov nimajo.

Logarjeva sicer nima podatka, da bi bilo na Hrvaškem kaj hospitaliziranih slovenskih državljanov. "Večina Slovenskih državljanov na Hrvaškem dopustuje na lokacijah, ki niso problematične. Tako da upamo, da se nihče tam ne okuži in bodo imeli lep dopust," pravi.

Delo od doma je učinkovito in boljše s stališča širjenja okužb

Dodala je, da je s stališča zdravstva in epidemiološko gledano delo na domu in čakanje na domu gotovo stvar, ki ugodno vpliva, ker imamo tukaj manjše število druženj. Predvsem pa so kratkotrajnejša druženja, ko so potrebni kakšni res nujni sestanki, vse ostalo pa poteka prek videokonferenc. "Tudi raziskave kažejo, da je delo od doma bolj (časovno) učinkovito, nekaj poklicev bi lahko delno potekalo na ta način. Seveda pa je še veliko storitvenih dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, ki na ta način ne more funkcionirati," je pojasnila.

V Hrastniku še nestabilno, v Vipavi že teden dni brez novih okužb

V domu starejših občanov je po zadnjih informacijah okuženih 41 stanovalcev in 11 zaposlenih. Logarjeva pravi, da od sobote tam niso opravili nobenih dodatnih testiranj. So pa vzpostavili t. i. rdečo cono, kjer so stanovalci, ki so okuženi. Prav tako imajo sivo cono za tiste, ki so bili v kontaktu s katerim od okuženih in čisto območje, kjer so stanovalci, ki niso bili v stiku in niso okuženi. Logarjeva je dodala, da upajo, da so ti ukrepi, ki so potrebni, izvedeni in da imajo v domu dovolj osebja. V primeru treh con je namreč po njenih besedah potreba po osebju veliko večja, hkrati pa je poletje, ko je tudi čas dopustov.

V domu starejših občanov v Vipavo pa j e stanje stabilno, v zadnjem tednu niso imeli novih primerov. Nekaj oskrbovancev se je v dom že vrnilo, nekaj je še hospitaliziranih na kliniki. "Pri njih je stanje pod nadzorom, v Hrastniku pa je stanje še nestabilno in je možno, da se bodo v tem tednu še pojavili okuženi stanovalci. Možno tudi pri zaposlenih, upam pa, da se bo tudi pri njih začelo stanje umirjati," pojasnjuje Logarjeva.