Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili najmanj 29 novih okužb. Vse županije - teh je 21 - sicer še niso poslale podatkov, končna številka novih okužb bo znana ob 14. uri. V soboto so na Hrvaškem poročali o 65 novih primerih okužb.

V Istrski županiji, kjer imajo 86 aktivnih okužb, v zadnjih 24 urah novih okužb ni bilo. Od priobalnih županij ima več aktivnih okužb le Splitsko-dalmatinska, in sicer sto. Največ novih okužb so v zadnjih 24 urah za zdaj potrdili v Vukovarsko-srijemski županiji, in sicer 16.

Do zdaj so podatke sporočile naslednje županije:

Županija Št. okuženih Virovitičko-podravska 2 Istrska 0 Bjelovarsko-bilogorska 2 Vukovarsko-srijemska 16 Brodsko-posavska 0 Zadarska 0 Mesto Zagreb 2 Osječko-baranjska 1 Splitsko-dalmatinska 3 Varaždinska 1 Šibensko-kninska 1 Sisačko-moslavačka 1 Karlovačka 0 Krapinsko-zagorska 0

Na Hrvaškem imajo sicer 855 aktivnih okužb. Število okuženih v slovenski južni sosedi raste od sredine junija. Največ okuženih v enem dnevu so imeli 11. julija, in sicer 140. Do zdaj so na Hrvaškem potrdili 4.857 okužb, umrlo je 136 ljudi, naredili pa so 112.003 teste.

116 okužb na dan = rdeči seznam

Pred dvema tednoma smo naredili izračun, ki nam pokaže, v katerih primerih se bo slovenska južna soseda z rumenega seznama premaknila na rdeči seznam epidemiološko nevarnih držav, saj bi presegla 40 novih okužb na sto tisoč prebivalcev v 14 dneh. To bi se zgodilo, če bi imela Hrvaška v štirinajstih dneh vsak dan v povprečju 116 novih okužb z novim koronavirusom. Nekatere hrvaške županije so sicer mejo, ki določa uvrstitev na rdeči seznam, že presegle.

Precej več okuženih, kot kažejo številke?

Okuženih na Hrvaškem je sicer lahko še precej več, kot kažejo uradne številke. Pred časom je na to opozoril Aleš Rozman, član slovenske vladne svetovalne skupine za področje zdravstva med epidemijo covid-19. "Neprijetna poročila imamo iz ene od bolnišnic na obali, da se ne testira vseh tistih, ki naj bi se jih testiralo. Tisti, ki so kazali znake bolezni, so se umaknili domov v samoizolacijo in niso bili testirani, kar lahko pripomore k temu, da je število pozitivnih nižje," je za Pop TV o razmerah na Hrvaškem dejal Rozman.

Preberite še: