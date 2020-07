Zmeda s številkami: na Hrvaškem 92 ali 126 okuženih?

Včeraj so na Hrvaškem sporočili, da so imeli v zadnjih 24 urah 92 novih okužb, na uradni strani hrvaške vlade o koronavirusu pa piše, da je bilo 126 novih okužb. Kot kaže, so usklajevali podatke za nazaj.

Epidemija novega koronavirusa se na Hrvaškem ne umirja. Največ okužb v 24 urah so zabeležili s petka na soboto, in sicer 140. Včeraj so poročali o 92 novih okužbah, a na spletni strani hrvaške vlade Koronavirus.hr je iz grafov razvidno, da se je število okuženih povišalo za 126.

Tudi skupne številke okuženih kažejo, da se je število povišalo za 126. V torek je bilo namreč skupno število okuženih na Hrvaškem 3.827, v sredo pa 3.953.

Koronavirus.hr: Zaradi tehničnih težav podatkov iz Istre niso mogli vnesti

Upravljavci spletne strani Koronavirus.hr so na Twitterju pojasnili, da so podatki o 92 okuženih v zadnjih 24 urah točni, da pa je prišlo v minulih dneh do napake pri vnosu podatkov iz Istrske županije. Kot so sporočili, laboratoriji v Istrski županiji med 9. in 12. julijem zaradi tehničnih težav podatkov o okuženih niso mogli vnesti v sistem, kjer se zbirajo podatki za vso Hrvaško. Za to obdobje bodo število okuženih popravili, so še dodali.

14 dni vsak dan 116 okuženih = rdeči seznam

Pred dnevi smo naredili izračun, ki nam pokaže, v katerih primerih se bo slovenska južna soseda z rumenega premaknila na rdeči seznam. To bi se med drugim zgodilo, če bi imela Hrvaška v prihodnjih štirinajstih dneh vsak dan v povprečju 116 novih okužb s koronavirusom.

Če se bo to zgodilo, bodo morali vsi dopustniki ob prihodu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno. Nekatere hrvaške županije so sicer mejo, ki določa uvrstitev na rdeči seznam, že presegle. Več o tem v članku Kdaj bo Hrvaška na rdečem seznamu.

Ne testirajo vseh s simptomi?

Okuženih na Hrvaškem je lahko še precej več, kot kažejo uradne številke. V nedeljo je na to opozoril Aleš Rozman, član slovenske vladne svetovalne skupine za področje zdravstva med epidemijo covid-19. "Neprijetna poročila imamo iz ene od bolnišnic na obali, da se ne testira vseh tistih, ki naj bi se jih testiralo. Tisti, ki so kazali znake bolezni, so se umaknili domov v samoizolacijo in niso bili testirani, kar lahko pripomore k temu, da je število pozitivnih nižje," je za Pop TV o razmerah na Hrvaškem dejal Rozman.

