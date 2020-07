Virus na kocko postavil turistično sezono. Bodo spet uvedli strogo karanteno?

Potem ko je Velika Britanija za potnike, ki prihajajo iz Španije uvedla 14-dnevno karanteno, se v Madridu na vse načine borijo, da bi rešili letošnjo turistično sezono. Epidemiološke razmere v največji državi na Iberskem polotoku so se v zadnjih dneh drastično poslabšale, v zadnjih dveh tednih so namreč zabeležili 39,4 primera okužb na sto tisoč prebivalcev. Razmere so še posebej problematične v Kataloniji, kjer je regionalna vlada približno štiri milijone prebivalcev pozvala, naj ostanejo doma.

Španske oblasti kljub porastu novih okužb z novim koronavirusom vztrajajo, da so počitnice pri njih varne. Potem ko je Velika Britanija za vse potnike iz Španije v nedeljo uvedla obvezno 14-dnevno karanteno, se španski diplomati trudijo, da bi iz omenjene prepovedi izvzeli vsaj tiste turiste, ki se na Otok vrnejo z Balearskih in Kanarskih otokov, poroča BBC.

Visok porast okužb v Kataloniji in Aragoniji

Brez britanskih turistov bodo v največji državi na Iberskem polotoku letos zabeležili slabo turistično sezono. Lani je v Španiji dopustovalo okoli 18 milijonov britanskih turistov, kar predstavlja skoraj četrtino vseh prihodov v državo. Britanske oblasti glede obvezne karantene za potnike iz Španije trenutno ostajajo neomajne.

Katalonska regionalna vlada je zaradi naraščanja števila okužb približno štirim milijonom prebivalcev Katalonije, tudi Barcelone, naročila, naj ne odhajajo od doma, če to ni potrebno. Foto: Reuters

Razlog za to je visok porast novih potrjenih okužb v Španiji, ki se trenutno kaže predvsem v Kataloniji in Aragoniji. Glede na podatke Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), 14-dnevna kumulativna incidenca v Španiji znaša 39,4 primera okužb na sto tisoč prebivalcev. Za primerjavo, Velika Britanija in Francija sta v zadnjih dveh tednih zabeležili 14,6 primera okužb na sto tisoč prebivalcev, poroča BBC.

"Pred nami je deset najpomembnejših dni poletja"

Katalonska regionalna vlada je zaradi naraščanja števila okužb približno štirim milijonom prebivalcev Katalonije, tudi Barcelone, naročila, naj ne odhajajo od doma, če to ni potrebno. Predsednik katalonske regionalne vlade Quim Torra je danes napovedal, da bodo v primeru, če se epidemiološka slika v prihodnjih desetih dneh, ne izboljša, uvedli še strožje ukrepe za zajezitev virusa.

"Pred nami je deset najpomembnejših dni poletja," je dejal Torra. V Kataloniji so prejšnji teden zabeležili 5.487 okužb, teden dni pred tem so jih imeli 3.485. Torra je novinarjem povedal, da so razmere "zelo kritične", je pa ob tem zagotovil, da je omenjena regija popolnoma varna za turiste.

Ker prihodki od turizma predstavlja enajst odstotkov španskega BDP, se v Španiji trudijo, da bi v državo čimprej pripeljali nazaj čim večje število turistov, ki bi oživili osamljena mesta in letovišča. Foto: Reuters

Spomnimo, da je Španija marca uvedla eno od najbolj strogih karanten v Evropi. Strogi ukrepi so pomagali znižati število okužb, vendar pa so močno prizadeli gospodarstvo, predvsem turizem. Ker prihodki od turizma predstavlja enajst odstotkov španskega BDP, se v Španiji trudijo, da bi v državo čimprej pripeljali nazaj čim večje število turistov, ki bi oživili osamljena mesta in turistična letovišča.

El Pais: Dejansko število umrlih bi bilo lahko za 60 odstotkov višje

Pandemija novega koronavirsa je Španijo močno prizadela. Zadnji podatki, objavljeni so bili v petek, kažejo, da so v državi potrdili 272.421 primerov okužb in 28.432 smrtnih žrtev. V španski javnosti se sicer pojavljajo informacije, da bi bilo lahko število smrtnih žrtev precej višje, kot ga navajajo oblast. V nedeljo so pri El Paisu poročali, da bi bilo lahko dejansko število smrtnih žrtev za 60 odstotkov višje od uradne statistike. Španija namreč v omenjeno statistiko vključi samo umrle, ki so bili pozitivni na testiranju za novi koronavirus.

Pri El Paisu so primerjali regionalne podatke glede tistih umrlih, ki bi lahko zboleli za boleznijo covid-19 in prišli do 44.868 smrtnih žrtev. Če omenjeni podatek drži, potem bi se Španija na lestvici smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa v Evropi uvrstila na drugo mesto, tik za Veliko Britanijo, kjer so zabeležili 45.837 smrtnih žrtev. Špansko zdravstveno ministrstvo je poročanje El Paisa zavrnilo z besedami, da pri štetju smrtnih žrtev upoštevajo mednarodne veljavne protokole, še poroča BBC.