Novo žarišče okužb v Evropi? Ljudi pozivajo, naj ne hodijo od doma.

Zaradi zaskrbljujočega porasta okužb z novim koronavirusom so v Barceloni, drugem največjem španskem mestu, in njegovi okolici znova zaostrili zaščitne ukrepe. Ti bodo veljali najmanj za 15 dni, je danes sporočila katalonska regionalna vlada. Oblasti so med drugim odredile zaprtje kinodvoran, gledališč in nočnih klubov. Ljudi so med drugim pozvali, naj ne odhajajo od doma, če to ni nujno.

Srečanja več kot desetih ljudi v javnih in zasebnih prostorih ter obiski domov za starejše so prepovedani. Ob tem so spet na polovico kapacitet zmanjšali število obiskovalcev barov in restavracij. Ukrepi veljajo za Barcelono in dvanajst predmestij katalonske prestolnice, poroča STA.

Katalonska regionalna vlada je pozvala prebivalce, naj ne odhajajo od doma, razen če je to nujno potrebno. Pozvali so jih tudi, naj ne odhajajo v svoje počitniške domove izven mesta. Odredila je tudi zaprtje kinodvoran, gledališč in nočnih klubov, je sporočila tiskovna predstavnica katalonske regionalne vlade Meritxell Budo.

Izpostavila je, da se želijo izogniti, da bi morali v prihodnjih tednih znova uvesti karanteno, potem ko so stroge ukrepe v Španiji odpravili pred tremi tedni. Opozorila je, da morajo ukrepati hitro, da se ne bodo znova znašli v razmerah ob začetku epidemije v marcu, ko so v državi uvedli eno najstrožjih karanten na svetu.

V sredo odredili karanteno za 160 tisoč ljudi

V Kataloniji so v četrtek poročali o 1.293 novih primerih okužbe v enem dnevu, od tega so jih več kot polovico potrdili v Barceloni (372) in njenem predmestju L'Hospitalet de Llobregat (304). Zaradi porasta okužb so španske oblasti trenutno najbolj zaskrbljene zaradi razmer v Kataloniji in v sosednji Aragoniji, medtem ko se soočajo z več kot 150 grozdi okužb po državi.

V mestu Lerida in okoliških krajih zahodno od Barcelone so tako v sredo odredili karanteno za 160 tisoč prebivalcev. V več regijah so uvedli obvezno nošenje zaščitnih mask na javnih krajih, tudi če obstaja možnost ohranjanja priporočene razdalje. Španija je ena najbolj prizadetih evropskih držav v pandemiji covida-19, saj je bolezen zahtevala več kot 28.400 življenj, skupaj so jih potrdili skoraj 260 tisoč, poroča STA.