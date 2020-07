Na Hrvaškem že 70 novih okužb, končni podatki ob 14. uri

Na Hrvaškem zadnje tri tedne opažajo rast števila okuženih z novim koronavirusom. Včeraj so potrdili 86 novih okužb. Največ okužb v 24 urah do zdaj so potrdili v soboto, in sicer 140.

Kot je povedal govorec slovenske vlade Jelko Kacin, na Hrvaškem ena oseba povprečno okuži 1,11 osebe, v Sloveniji pa 0,84.

14 dni vsak dan 116 okuženih = rdeči seznam

Pred dnevi smo naredili izračun, ki nam pokaže, v katerih primerih se bo slovenska južna soseda z rumenega seznama premaknila na rdeči seznam. To bi se med drugim zgodilo, če bi imela Hrvaška v prihodnjih štirinajstih dneh vsak dan v povprečju 116 novih okužb z novim koronavirusom.

Če se bo to zgodilo, bodo morali vsi dopustniki ob prihodu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno. Nekatere hrvaške županije so sicer mejo, ki določa uvrstitev na rdeči seznam, že presegle. Več o tem v članku Kdaj bo Hrvaška na rdečem seznamu.

