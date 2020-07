Kaj je novega o koronavirusu v Sloveniji #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so pri 1.032 testih v Sloveniji potrdili 19 novih okužb, od tega en stanovalec doma za starejše, je povedal Kacin. Tudi v torek je bilo 19 novih okužb, v ponedeljek pa deset. Aktivno okuženih je 264 ljudi, v bolnišnicah se zdravi 18 oseb, od tega ena v intenzivni enoti, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika.

Šest novih okužb so potrdili v občini Hrastnik, po dve v občinah Ljubljana in Ajdovščina ter po eno v občinah Dravograd, Kranj, Šentjur, Krško, Radenci, Zagorje ob Savi, Brezovica, Cerkvenjak in Ivančna Gorica.

Vidimo lahko, da se okužbe kopičijo v določenih žariščih, je dejal Kacin.

Ena oseba v Sloveniji okuži 0,84 novega okuženega, na Hrvaškem pa 1,11, je povedal Kacin. Kot je povedal, je Primorsko-goranska županija varna, število novo okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev tam znaša le 8,44. V rumenem območju so Ličko-senjska (13), Šibensko-kninska (21), Istarska (22), Splitsko-dalmatinska (22), Zadarska (29) ter Dubrovačko-neretvanska (29).

Foto: Vlada RS

Preberite še: