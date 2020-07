Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so pri 1.032 testih v Sloveniji potrdili 19 novih okužb. Tudi v torek je bilo 19 novih okužb, v ponedeljek pa deset.

Aktivno okuženih je 264 ljudi, v bolnišnicah se zdravi 18 oseb, od tega ena v intenzivni enoti, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika. Šest novih okužb so potrdili v občini Hrastnik, po dve v občinah Ljubljana in Ajdovščina ter po eno v občinah Dravograd, Kranj, Šentjur, Krško, Radenci, Zagorje ob Savi, Brezovica, Cerkvenjak in Ivančna Gorica.

Žarišče v Hrastniku

Eno od žarišč okužb z novim koronavirusom je v občini Hrastnik. Včeraj so sporočili, da imajo v občini 19 aktivnih okužb, od tega sedem v domu starejših. Danes iz Hrastnika poročajo o šestih novih okužbah.

Od začetka ponovne rasti okužb v Sloveniji pred tremi tedni je bil v ponedeljek prvi začetek tedna, ko število okuženih glede na konec tedna ni bistveno naraslo. Ob sobotah in nedeljah se namreč opravi manj testov, zato odkrijejo tudi manj okuženih. Ti se potem testirajo ob ponedeljkih, zato je bilo zadnjih nekaj ponedeljkov število novookuženih precej višje kot ob nedeljah in sobotah. V torek je število spet naraslo, in sicer za devet.

Do zdaj so v Sloveniji potrdili 1.897 okužb, skupaj so opravili 119.385 testov, umrlo pa je 111 ljudi.

