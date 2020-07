V torek so pri 1.112 testih potrdili 19 okužb z novim koronavirusom, kar je devet več kot v ponedeljek. Šlo je za prvi ponedeljek v zadnjih tednih, ko številke glede na soboto in nedeljo niso bistveno narasle.

V bolnišnicah se zdravi 16 oseb, od tega ena na intenzivni negi, je vlada objavila na Twitterju.

Od začetka ponovne rasti okužb v Sloveniji pred tremi tedni je bil včeraj prvi ponedeljek, ko število okuženih glede na konec tedna ni bistveno naraslo. Ob sobotah in nedeljah se namreč opravi manj testov, zato odkrijejo tudi manj okuženih. Ti se potem testirajo ob ponedeljkih, zato je bilo zadnjih nekaj ponedeljkov število novookuženih precej višje kot ob nedeljah in sobotah. V torek je število spet naraslo, potrdili so 19 novih okužb.

V centru starejših v Vipavi 24 okuženih

V Centru starejših Pristan v Vipavi imajo trenutno 24 okuženih z novim koronavirusom, med njimi 15 stanovalcev, osem zaposlenih in enega zunanjega sodelavca, je za STA povedal direktor centra Martin Kopatin.

Trenutno je v rdeči coni sedem stanovalcev, osem okuženih pa je na infekcijski kliniki. To je en manj hospitaliziran kot ob koncu tedna, saj se je eden od stanovalcev že vrnil iz bolnišnice. Vsi stanovalci sicer ostajajo v karanteni, to pomeni, da so v svojih sobah. Prav tako je v karanteni še vedno 11 zaposlenih, med njimi vsi okuženi zaposleni in zunanji sodelavec, piše STA.

Foto: Reuters

Ob koncu tedna so opravili drugo testiranje vseh stanovalcev in zaposlenih, od petka so odkrili še tri nove okužbe, dve pri stanovalcih in eno pri zaposlenem. Po Kopatinovih besedah naj bi zanje epidemiologi menili, da so bili okuženi že prej, vendar je bil prvi test negativen.

Kopatin je povedal še, da jim je uspelo pridobiti pomoč petih študentov, trije med njimi so študenti medicine, dva pa zdravstvene nege. Ker so iz drugih delov Slovenije, so jih nastanili v bližnjem dijaškem domu.

V centru Pristan bodo testiranje opravili vsaj še enkrat, predvidoma bodo ob koncu tedna ponovno testirali vse stanovalce in zaposlene ter zunanje sodelavce, še piše STA.

Do zdaj so v Sloveniji potrdili 1.878 okužb, skupaj pa so opravili 118.353 testov.