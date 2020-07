Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med občinami, kjer do zdaj še ni bilo potrjene nobene okužbe, je tudi priljubljeni Bohinj. Foto: Getty Images

V Sloveniji je od 4. marca, ko so potrdili prvo okužbo, do zdaj za boleznijo covid-19 zbolelo 1.849 ljudi iz 164 občin. V 48 slovenskih občinah ni bilo potrjene še nobene okužbe.

V Sloveniji je 212 občin, v 164 občinah so potrdili vsaj en primer bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Skupaj je po zadnjih uradnih podatkih okuženih 1.859 ljudi, do zdaj je umrlo 111 ljudi. Potem ko je pred približno tremi tedni ponovno začelo naraščati število novih okužb, so v ponedeljek potrdili le deset novih okužb.

Največ okuženih do zdaj je bilo v ljubljanski občini, in sicer 322, sledita občina Šmarje pri Jelšah s 174 okuženimi in Ljutomer s 137 okuženimi. Četrta po številu okuženih je občina Metlika s 77 potrjenimi okužbami, sledi Maribor s 54 okuženimi.

Če primerjamo število potrjenih okužb s številom prebivalcev, pa je daleč na prvem mestu Šmarje pri Jelšah. Tam so okužbe potrdili pri kar 1,7 odstotka prebivalcev. Novih okužb sicer v občini niso imeli že 76 dni.

Za primerjavo, v Ljubljani so okužbe potrdili pri 0,12 odstotka prebivalcev, kažejo podatki NIJZ, ki jih obdeluje spletna stran covid-19.sledilnik.org.

Brez okužbe tudi priljubljeni Bohinj

V 48 občinah, ki jih navajamo spodaj, niso potrdili še nobene okužbe z novim koronavirusom. Gre predvsem za manjše občine, med njimi so tudi med turisti priljubljene občine Ankaran, Bohinj in Jezersko.

OBČINE, KJER NI ŠE NOBENE POTRJENE OKUŽBE

Ankaran Apače Bloke Bohinj Borovnica Braslovče Brda Cirkulane Divača Dornava Gorenja vas - Poljane Gorišnica Gornji Grad Gornji Petrovci Grad Hodoš Jezersko Juršinci Komen Kostanjevica na Krki Kostel Loški Potok Luče Makole Miren - Kostanjevica Mirna Peč Muta Osilnica Podlehnik Poljčane Polzela Rečica ob Savinji Rogašovci Sodražica Solčava Središče ob Dravi Straža Sveta Trojica v Slovenskih goricah Sveti Andraž v Slovenskih goricah Sveti Jurij v Slovenskih goricah Sveti Tomaž Škocjan Šmartno ob Paki Trnovska vas Videm Vransko Zavrč Žiri

Vsaj eno okužbo so potrdili v 164 slovenskih občinah, ki jih po abecedi navajamo spodaj.