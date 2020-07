Na Hrvaškem so včeraj sporočili, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 52 ljudeh. Današnji podatki še niso znani, hrvaški štab civilne zaščite bo nove podatke objavil ob 14. uri. So pa sveže podatke že objavile nekatere županije. Glede na te podatke so imeli pri naših južnih sosedih v zadnjem dnevu najmanj 51 novih okužb.

Največ novih primerov so za zdaj potrdili v Karlovački županiji - 12. Večje število novih primerov je tudi v Splitsko-dalmatinski županiji - 9, v Vukovarsko-srijemski - 10 in Požeško-slavonski - 8.

Vrh ministrstva v karanteni

Okužbo so medtem potrdili tudi pri državni sekretarki Ivani Franić z ministrstva za znanost in izobraževanje, ki naj bi se okužila na poroki v Zadru. Epidemiologi so zato za uradnike ministrstva, tudi ministrico Blaženko Divjak, odredili karanteno. Ministrica je sicer sporočila, da je bil njen test negativen, a bo morala test čez nekaj dni ponoviti, ker je bila v stiku z okuženo.

Ministrica Divjakova naj bi bila na poroki, na kateri je bilo okoli 300 gostov iz vse Hrvaške, tudi več uradnikov z obrambnega ministrstva in oboroženih sil. Pri najmanj 23 gostih, ki so bili na poroki, so potrdili okužbo.

Ponovno testirali tudi Plenkovića

Ker se je Divjakova udeležila sestanka, na katerem je bil prisoten tudi predsednik vlade Andrej Plenković, so na okužbo znova testirali tudi njega, a je bil test negativen.