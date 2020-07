Prvi rezultati testiranja cepiva za novi koronavirus, ki ga razvija ameriško podjetje Moderna, so spodbudni. Pri prostovoljcih, ki so prejeli odmerek, je prišlo do imunske reakcije, kandidati pa so razvili protitelesa, ki so podobna kot pri tistih, ki so virus že preboleli.

Evropske države so v začetku marca, da bi zamejile širjenje novega koronavirusa, uvedle stroge ukrepe in omejile javno življenje. Kljub temu je na stari celini v dobrih štirih mesecih zaradi virusa umrlo skoraj 200 tisoč ljudi. Novi koronavirus je še huje prizadel ZDA in države Južne Amerike. Od začetka epidemije do danes se je po svetu okužilo že 13,5 milijona ljudi, 580 tisoč jih je umrlo.

V prvi fazi je bilo cepivo učinkovito

Cepivo za novi koronavirus, ki ga razvija ameriško podjetje Moderna v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za zdravje, se je v prvi fazi testiranja izkazalo za učinkovito. Prvi rezultati, ki so bili objavljeni v znanstveni reviji New England Journal of Medicine, so pokazali, da cepivo sproži učinkovit imunski odziv. V testiranju je sodelovalo 45 mladih in zdravih prostovoljcev. Prostovoljci, ki so prejeli cepivo, so razvili blage stranske učinke: utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah, bolečino na mestu pika.

V prvi fazi so želeli znanstveniki preveriti, kako varno je cepivo in pogledati imunski odziv telesa. Imunski odziv, ki ga sproži cepivo, je videti obetavno, a še ne vemo, ali bo to dovolj, da nas zaščiti pred okužbo, je pojasnila strokovnjakinja Lisa Jackson, ki je sodelovala v raziskavi.

Foto: Reuters

Konec meseca bodo začeli še zadnjo fazo testiranja

Tretja in zadnja faza testiranja, preden bo cepivo dobilo zeleno luč za množično uporabo, naj bi se začela konec meseca. Rezultati tretje faze bodo znani do konca leta, nato pa bi lahko cepivo dobilo potrditev za uporabo. Kot so povedali v Moderni, bodo, če bo šlo vse po načrtu, letno zagotovili okoli 500 milijonov doz cepiva, prihodnje leto morda celo milijardo doz cepiva, poročajo ameriški mediji.

Največ upov polagajo v cepivo z Oxforda

V tretji fazi testiranja, ki vključuje večje število posameznikov, ki prejmejo odmerek, so trenutno tri cepiva. Poleg kitajskega podjetja Sinovac in avstralske univerze v Melbournu, vlade največ upov polagajo v cepivo, ki ga razvijajo znanstveniki z Univerze v Oxfordu v sodelovanju s podjetjem AstraZeneca. Konec avgusta ali v septembru bi že lahko vedeli, ali je cepivo, ki ga razvijajo v Oxfordu, učinkovito. V oktobru bi lahko regulator cepivo tudi potrdil, najprej pa bi ga lahko dobile osebe, ki so podvržene visokemu tveganju.

Izdelava učinkovitega in varnega cepiva običajno terja svoj čas in traja nekaj let. Ker pa je novi koronavirus močno otežil življenje v vseh državah sveta, so se znanstveniki podali v boj, da bi cepivo odkrili v rekordnem času. Po najbolj optimističnih scenarijih bi bilo lahko to na voljo v 12−18 mesecih, nekatera podjetja pa potrditev napovedujejo že konec leta. A s tem zadeva še ne bo rešena, saj je treba zagotoviti tudi zadostne količine cepiva, s katerim je treba cepiti dovolj velik delež prebivalstva, da bi učinkovito zaustavili širjenje virusa. Izdelava cepiva za vse ljudi pa ponovno zahteva svoj čas.