Imajo največji delež okuženih na svetu in zelo malo smrti

To so države, ki jih je novi koronavirus najbolj prizadel

Z novim koronavirusom se je do danes po svetu okužilo že več kot 13 milijonov ljudi, 570 tisoč pa jih je umrlo. Po številu okužb so najhuje prizadeta država ZDA, kjer so okužbo potrdili pri 3,5 milijona ljudeh, 138 tisoč jih je umrlo.

Na drugem mestu je Brazilija, kjer so v zadnjih 24 urah okužbo potrdili pri več kot 20 tisoč ljudeh. Skupaj se je do zdaj v državi okužilo že skoraj 1,9 milijona ljudi, umrlo jih je 73 tisoč. Na tretjem mestu je Indija z 910 tisoč okužbami in 24 tisoč mrtvimi.

Največji delež okuženih prebivalcev ima Katar

Če pa pogledamo število okužb na milijon prebivalcev, je lestvica povsem drugačna. Najhuje prizadeta država je Katar, kjer se je od 2,8 milijona prebivalcev okužilo več kot sto tisoč ljudi. Na milijon prebivalcev imajo v Katarju 37 tisoč okuženih in le 53 mrtvih.

Nizko število mrtvih lahko pripišemo (mlajši) strukturi prebivalstva, saj večji delež prebivalcev predstavljajo priseljenci in tuji delavci, ki pa morajo ob upokojitvi zapustiti državo.

Prazna ulica v Dohi v času epidemije novega koronavirusa Foto: Reuters

V Katarju so ob izbruhu epidemije novega koronavirusa uvedli stroge ukrepe, delo od doma in omejili javno življenje. Na pomembnejših točkah so uvedli merjenje temperature in aplikacijo za sledenje stikom okuženih. Maske so na javnih krajih še vedno obvezne, prav tako je zbiranje omejeno na pet ljudi. Okužbe so se v državi večinoma pojavile v soseskah, ki so jih oblasti nato zaprle in omejile širjenje. Katar ima tudi dobro razvito zdravstvo, kar je gotovo pomagalo k manjši umrljivosti.

Zakaj imamo v Sloveniji pri manj okuženih več mrtvih?

Za primerjavo, v Sloveniji imamo potrjenih 894 primerov in 53 smrti na milijon prebivalcev. Razmeroma visoko število mrtvih v Sloveniji v primerjavi s Katarjem lahko pripišemo starostni strukturi okuženih. V Sloveniji je v prvem valu virus vdrl v kar nekaj domov za starejše, ki so zaradi starosti in različnih pridruženih bolezni v rizični skupini.

ZDA in Brazilija nista najhuje prizadeti državi

Od večjih držav, ki jih je epidemija novega koronavirusa najhuje prizadela, je na petem mestu Čile s 16.600 primeri in 367 mrtvimi na milijon prebivalcev. ZDA najdemo (šele) na 12. mestu z 10.500 okužbami in 418 mrtvimi na milijon prebivalcev, Brazilijo pa na 15. mestu z 8.800 okužbami in 343 mrtvimi na milijon prebivalcev.

Največ umrlih v San Marinu in Belgiji

Če vzamemo za kriterij število smrti na milijon prebivalcev, je najbolj prizadeta država San Marino. Na drugem mestu je Belgija z 844 smrtmi na milijon prebivalcev. Švedska, ki je ubrala drugačen model kot večina evropskih držav in ni strogo omejila javnega življenja, je po številu mrtvih na milijon prebivalcev (548) na sedmem mestu.

Vse te podatke moramo jemati z zadržkom, saj nekatere države testirajo precej več kot druge, zato bodo v državi, ki opravi veliko število testov, odkrili tudi več (asimptomatskih) primerov okužbe, v državah, kjer ne testirajo veliko, pa bo manj odkritih primerov. Razlika je pogosto tudi pri štetju mrtvih. Nekatere države v statistiko štejejo vse umrle s koronavirusom, pa čeprav to morda ni bil poglavitni vzrok smrti, spet drugje pa le mrtve, ki so umrli izključno zaradi virusa.