Najpogostejša dilema Slovencev to poletje je zagotovo odločitev o dopustovanju na Hrvaškem. Slovenska zdravniška stroka ljudem raje priporoča počitnice v Italiji, če vas vleče na Hrvaško, pa morate vedeti, da so tam trenutno potrdili več okužb z novim koronavirusom. Med okuženimi so tudi turisti iz Srbije, Makedonije, Švedske, ZDA in Velike Britanije. Če se torej odločimo za počitnice na Hrvaškem, kakšna so pravila in kako ravnati ob primeru znakov okužbe? Več v zgornjem posnetku.