Na Hrvaškem 53 novih okužb, v Srbiji vse več bolnikov na ventilatorjih

Na hrvaškem so maske obvezne v gostinskih objektih, vseh trgovinah in v javnem prevozu. Foto: Getty Images

Na Hrvaškem so ob 14. uri sporočili, da so danes zabeležili 53 novih okužb, skupno tako že 3775 primerov, pozitivnih na test covid-19. Povprečna starost obolelih je 47,4 leta. V zadnjih 24 urah pa so opravili 204 testiranja, pozitivnih primerov je 4,01 odstotka. Od nedelje popoldne nihče ni umrl zaradi bolezni covid-19. Maske so po vsej državi obvezne v gostinskih objektih, trgovinah in v javnem prevozu. V zadnjih 24 urah je sicer med drugimi turisti na Hrvaško prispelo tudi 7100 Slovencev.

Iz Hrvaške poročajo, da sicer nimajo novih žarišč, ljudje so se okužili na nekaj porokah in praznovanjih v različnih krajih. Novo žarišče se je pojavilo v domu starejših v Umagu (6 stanovalcev in 5 zaposlenih), zaradi česar so testirali 90 ljudi, ki so bili z okuženimi v stikih, a so bili vsi negativni. To je vodja hrvaškega inštituta za javno zdravje Krunoslav Capak označil za dobro novico in ob tem dodal, da so veliko vzorcev zaradi povišane temperature testirali tudi v neki drugi ustanovi, kjer so bili prav tako vsi negativni, piše hrvaški Index.hr.

Na Hrvaškem so doslej opravili nekaj manj kot 94.200 testov. V 140 dneh od pojava prve okužbe na Hrvaškem je umrlo 119 oseb.

Trenutno imajo 1142 obolelih, med njimi jih je 132 ljudi v bolnišnicah. Na ventilatorje so priključeni štirje, okrevalo je 2514 ljudi.

Stanje po županijah 12. 7. (v seznamu so le županije, ki so danes objavile podatke)



Največ novookuženih je bilo v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so ugotovili 13 novih primerov.



- Istrska - 0 novih

- Zadarska - 3 nove

- Liško-senjska - 0 novih

- Vukovarsko-sremska - 11 novih

- Primorsko-goranska - 4 nove

- Osiješko-baranjska - 8 novih

- Medžimurska - 0 novih

- Splitsko-dalmatinska - 13 novih

- Brodsko-posavska - 5 novih

- Mesto Zagreb - 12 novih

- Zagrebška - 0 novih

- Šibensko-kninska - 0 novih

- Požeško-slavonska - 0 novih

- Dubrovniško-neretvanska - 5 novih

- Sisaško-moslavška - 0 novih

- Krapinsko-zagorska - 3 nove

- Koprivniško-križevska - 0 novih

Božinović: jeseni bodo izzivi večji, zato je treba določene navade prevzeti že zdaj

Minister za notranje zadeve Davor Božinović je povedal, da se bo ukrep obveznega nošenja mask z lokalnih območij razširil na raven celotne države, in sicer bodo te obvezne v gostinskih objektih, trgovinah in v javnem prevozu.

Kot je dejal, se pri sprejemanju ukrepov ravnajo po tem, kar napovedujejo analize, in sicer da bo jesen obdobje, ko jih morda čakajo večji izzivi, zato je treba trenutne razmere izkoristiti za prevzem navad, ki bodo jeseni postale neizogibne. Med drugim so se zato odločili tudi za ponovne redne novinarske konference, s katerimi izobražujejo javnost, prav obveščanje pa je tudi njihov glavni pristop je poudaril.

V zadnjih 24 urah na Hrvaško tudi 7100 Slovencev

Božinović je napovedal tudi sankcije, če se ukrepi ne bodo upoštevali, a upa, da se to ne bo zgodilo. Kot je dejal, oseb brez mask ne smejo sprejeti niti v majhnih trgovinah, da pa policije in inšpektorjev ni dovolj, da bi lahko vse nadzirali, zato naj se ljudje obrnejo na številko 112 ali na policijo, če potrebujejo njeno posredovanje.

V zadnjih 24 urah naj bi na Hrvaško prispelo več kot 7500 nemških, 7100 slovenskih, 3800 čeških in več kot 3400 avstrijskih državljanov, je povedal Božinović in dejal, da se vsi trudijo, da bi bila turistična sezona kar se da ugodna.

V Srbiji 279 novih okužb s koronavirusom, v BiH 90

V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili 279 novih primerov koronavirusa in 12 smrti. Raste število ljudi na ventilatorjih, teh je sedaj rekordnih 154.

V Srbiji se je s koronavirusom skupno okužilo 18.639 ljudi, aktivno okuženih je 4294 oseb. Doslej je zaradi covida-19 umrlo 405 ljudi. Zabeležili so nov rekord, saj je na respiratorjih 154 bolnikov od skupno 159 hospitaliziranih, piše STA.

Čeprav se število novih okužb v zadnjih dneh niža, to še ni dovolj za optimizem, je opozorila premierka Ana Brnabić. Ob tem je danes napovedala, da bodo zaščitne maske od torka obvezne v zaprtih prostorih po celi državi.

V BiH manj okužb kot prejšnje dni

Tudi v BiH so danes potrdili manj okužb kot prejšnje dni, ko je bilo teh večkrat tudi po 300 v enem dnevu. Od 90 novih potrjenih okužb so jih 71 zabeležili v Federaciji BiH. V državi so v zadnjem dnevu umrle štiri osebe. Skupno so v BiH potrdili skoraj 7000 okužb, umrlo je več kot 220 ljudi.

Podobno kot v Srbiji tudi v BiH beležijo porast hospitalizacij, v Sarajevu je na zdravljenju trenutno rekordnih 53 oseb. Oblasti zato naprošajo državljane, naj se držijo varnostnih predpisov, piše STA.