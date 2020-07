Slovenka iz Beograda: Zdravstveni sistem je na robu zloma#video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Srbiji je stanje vse bolj skrb zbujajoče. V petek bodo znova uvedli obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih in na prostem, kjer ni mogoče ohranjati predpisane razdalje metra in pol. O tem, da je stanje vse slabše, iz Beograda poroča tudi tam živeča Slovenka Alja Krajnc. "Okuženih s koronavirusom je vsak dan več, razmerje med testiranimi in novoobolelimi pa je že tretji dan zapovrstjo večje od dveh odstotkov," je med drugim povedala za Planet TV.

V Srbiji zadnjih devet dni zaradi posledic koronavirusne bolezni covid-19 vsak dan umre več kot deset ljudi. V sredo so poročali, da je v zadnjih 24 urah umrlo še 11 bolnikov, potrdili so 351 novih okužb.

Na ventilatorjih je 169 bolnikov. V zadnjih 24 urah so hospitalizirali še 234 bolnikov, tako da jih je zdaj v bolnišnicah skupno 4.667. Doslej so v državi potrdili 19.334 okužb, 429 bolnikov je umrlo, so o zadnjih znanih številkah poročali v sredo.

"Oblasti pozivajo predvsem mladino, naj vendarle vklopi razum"

Kot je dejala Krajnčeva, srbski zdravniki že ves teden opozarjajo, da so okoliščine kritične. "Oblasti pozivajo predvsem mladino, naj vendarle vklopi razum in kar najbolj omeji druženja in zbiranja," je povedala.

Od petka bo prepovedano tudi zbiranje več kot desetih ljudi tako v zaprtih kot na odprtih javnih mestih.

Bolnišnice v Srbiji so polne, na seznam tako imenovanih covid bolnišnic vsak dan dodajajo nove. Foto: Reuters

"Zdravstveni sistem je na robu zloma"

Krajnčeva poroča o tem, da so bolnišnice polne, tako zdravnikov kot medicinskega osebja pa drastično primanjkuje. V sistem tako imenovanih covid bolnišnic vsak dan dodajajo nove, obenem pa je tamkajšnja največja večnamenska dvorana na območju Balkana, Arena, prav tako namenjena namestitvi obolelih, več kot polovico njenih zmogljivosti pa so že zapolnili.

"Zdravstveni sistem je na robu zloma, večina ljudi se tega zaveda, zavedajo se nujnosti varovanja javnega zdravja, žal pa manjšina še vedno misli, da je virus popolna neumnost, in se ne ozira na okolico," je še dejala.

"Žal manjšina še vedno meni, da je virus popolna neumnost"

"Srbski mediji vsakodnevno pozivajo prebivalce, naj bodo odgovorni, naj nosijo maske, upoštevajo navodila za vzdrževanje medsebojne razdalje, ljudje se tega večinoma držijo, so pa najbolj problematični prej omenjeni mladi, ki virus načeloma prebolijo brez kakršnih koli znakov, a ga še kako širijo, ne da bi sploh vedeli, da so okuženi," je o razmerah v Beogradu za Planet TV poročala Krajnčeva.