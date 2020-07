Protesti znova po vsej Srbiji, a tokrat minili mirno

V več srbskih mestih so se v četrtek zvečer znova zbrali protestniki, a o nasilju niso poročali. Zbrali so se večinoma mladi, ki so večinoma protestirali sede, s čimer so se hoteli ograditi od nasilnežev, ki so v preteklih dneh "ugrabili" proteste. Pridružili so se jim tudi zdravstveni delavci iz beograjskih bolnišnic za obolele s covid-19, poroča STA.

"To nocoj je povsem državljanski protest," je dogajanje opisal igralec in opozicijski voditelj Sergej Trifunović. Ta je bil v protestih v sredo zvečer ranjen v napadu, ki ga sam pripisuje "državnim elementom", ki so vdrli na protivladni shod.

Med nasilneži, ki so v preteklih dneh spremljali proteste ter izzivali izgrede in spopade s policisti, naj bi bili namreč tudi privrženci srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki naj bi poskušali na ta način očrniti in diskreditirati nasprotnike vlade, poroča STA.

Shodi po številnih mestih

Foto: Reuters Shodi so v četrtek potekali v številnih mestih po bolj ali manj vsej Srbiji, med drugim v Beogradu, Novem Sadu, Nišu, Čačku in Kragujevcu. Med protestniki so bili številni mladi, prišlo pa je tudi več opozicijskih politikov, ki so poudarjali, da tam niso kot predstavniki politične opozicije, ampak kot del širšega "demokratičnega gibanja", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Beogradu se je pred poslopjem skupščine sicer zbralo tudi nekaj manjših skupin nasilnežev, ki so poskušali sprovocirati mirno večino, a se je ta nanje odzvala predvsem z vzkliki: "Sedi, ne nasedaj."

Na ulicah tudi zdravniki in drugi zdravstveni delavci

V prestolnici so se poleg tega zbrali tudi zdravniki in drugi, zaposleni v tamkajšnjih bolnišnicah, namenjenih obolelim s koronavirusno boleznijo 19. Te zaradi hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom pokajo po šivih, poroča STA.

Kot so povedali za regionalno televizijo N1, želijo na ta način pokazati svoje nestrinjanje z razmerami v zdravstvu in opozoriti, da so poteze državnih oblasti v zadnjem mesecu privedle do katastrofalne epidemiološke situacije in kolapsa zdravstvenega sistema.

Srbska premierka Ana Brnabić je v četrtek zvečer po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočila, da je Srbija vedno odprta za mirne proteste, saj tako dokazuje svojo demokratičnost, a dodala, da po njenem mnenju zaradi epidemije koronavirusa to ni pravi čas zanje. Protestnike je pozvala, naj spoštujejo predpisane epidemiološke ukrepe, nosijo obrazne maske in ohranjajo medsebojno razdaljo.