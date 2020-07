Novi protesti v Beogradu. Vučić si bo verjetno premislil. #video

V Srbiji so še drugi zaporedni dan ulice zavzeli protestniki. Najštevilčnejši so bili v Beogradu, kjer je prišlo do več spopadov s policist. Protestniki so v policiste metali kamenje in bakle, policija pa je kasneje odgovorila s solzivcem.

Tokratni protesti niso potekali le v Beogradu, kjer je bil povod znova napovedana policijska ura, ampak so se protestniki zbrali tudi v Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu.

Znova je bilo zelo vroče pred skupščino, proti kateri je poletelo več petard in kamenja, protestniki pa zahtevajo razpustitev kriznega štaba in odstop predsednika Aleksandra Vučića.

Po spletu je zaokrožilo tudi več posnetnikov nasilja policistov. Notranji minister Nebojša Stefanović je obsodil proteste in napade na policiste. Kot je dejal, je bilo poškodovanih okrog deset policistov, eden od njih naj bi imel zlomljeni obe nogi.

Vučić si bo verjetno premislil

Predsednik Vučić, ki je na novinarski konferenci odgovornost za nemire pripisal desničarskim in profašističnim silam ter tajnim službam tujih držav, je tudi nakazal, da si bo verjetno premislil glede uvedbe policijske ure.

Ta možnost je tudi pognala na ulice Beograda in drugih večjih srbskih mest več tisoč protestnikov. Ti so ogorčeni zaradi neodgovornosti vlade, ki je pred volitvami, ki jih je opozicija bojkotirala, dovolila športne in druge velike prireditve. Te so prispevale k povečanju števila novih okužb z novim koronavirusom, poroča STA.

Policijsko nasilje razjezilo Srbe

Foto: Reuters Srbe so razjezili posnetki policijskega nasilja prvi dan protestov v torek. Policisti so proti protestnikom uporabili s solzivcem in pretepali tudi tiste, ki na protestih sploh niso sodelovali. V Beogradu so v sredo solzivec proti policistom uporabili tudi protestniki. Ti so policiste tudi obmetavali z vsem, kar jim je prišlo pod roke.

Minister za notranje zadeve Stefanović je od pristojnih tožilstev zahteval hitro ukrepanje proti nasilnežem. Opozoril je, da se s posnetkov protesta pred poslopjem skupščine jasno vidi, da so protestniki pol ure metali solzivec na policiste, ki so imeli ukaz, da to ne počnejo, poroča STA.

Podpredsednica srbske vlade Zorana Mihajlović je obsodila nasilje protestnikov, ki so si vzeli za cilj policijo, državne ustanove, medije ter voditelje strank, ki so sodelovale na nedavnih volitvah.

Obrambni minister meni, da je cilj državni udar

Obrambni minister Srbije Aleksandar Vulin pa je dejal, da je bil cilj demonstracij v Beogradu državni udar in država mora na to ustrezno odgovoriti.

"Država Srbija bo zmagala, ohranili bomo vladavino prava ter politično in drugo stabilnost. Tisti, ki skušajo uničiti vse, kar so ustvarile generacije, se morajo zavedati, da bodo naleteli na jasen odgovor države," je za srbsko televizijo Pink povedal Vulin.

Menil je tudi, da so z dogajanjem v minulih zadnjih dveh dneh zelo zadovoljni sovražniki Srbije. "Gledati kako gorita center Beograda in Novega Sada, kako se napada srbske državljane in policijo, kako se uničuje vse, kar je ustvarjeno v tej deželi, to lahko veseli le sovražnike Srbije," je dejal minister, vendar ni navedel, kdo naj bi ti sovražniki bili, poroča STA.