Srbi spet na ulicah, na spletu posnetki nasilja policistov #video

Meščani Beograda, Novega Sada in Niša so danes ponovno na ulicah, kjer protestirajo proti napovedi strožjih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Protestniki po včerajšnjem dogajanju k odgovornosti pozivali vodilne v policiji.

V bližini Doma Narodne skupščine so danes neznanci napadli tudi igralca Sergeja Trifunovića, predsednika Gibanja svobodnih državljanov (PSG), ki podpira proteste. Srbski mediji poročajo, da ga je skupina mladih najprej napadla verbalno, nato pa še fizično.

Protesti so izbruhnili v torek zvečer, po tem ko je srbski predsednik Aleksandar Vučić zaradi vse slabše epidemiološke slike za petek znova napovedal policijsko uro ter prepoved javnega zbiranja več kot petih ljudi na prostem in v zaprtih prostorih.

Po včerajšnjih protestih so po družbenih omrežjih zaokrožili posnetki nasilja policistov in organiziranih skupin nad protestniki. Več v posnetkih zgoraj in spodaj.

Vučić: Cilj protestov je oslabitev Srbije

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem dejal, da je bil cilj torkovih protivladnih protestov v Beogradu oslabiti Srbijo. Dejal je, da so vanje vpleteni tudi regionalni in tuji dejavniki.

"Ni dvoma, da so se na začetku zbrali ljudje, ki so mislili, da so tam zaradi koronavirusa in nezadovoljstva zaradi zaostrovanja ukrepov, kar bi bilo razumljivo vsakemu normalnemu človeku," je na izredni novinarski konferenci povedal Vučić, piše STA. Vendar pa je bil shod "agresiven, političen, neprijavljen in protizakonit", je dejal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

V ravnanju policistov ne vidi ničesar spornega

Na kritike opozicije in nevladnih organizacij, da je policija uporabila prekomerno silo, je srbski predsednik odgovoril, da v ravnanju policistov ne vidi ničesar spornega. "Naloga policije v vsaki državi je, da zaščiti poslopja državnih ustanov in najpomembnejše objekte. Tega ni mogoče v nobeni državi početi nekaznovano," je poudaril, še piše STA.

Dogajanje v živo, ki ga na Facebooku prenaša televizija N1.