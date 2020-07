Policijska ura Beograjčane pognala na ulice. Vdrli v parlament. #video #foto

V Beogradu so zvečer izbruhnili protesti, na katerih je sodelovalo več tisoč ljudi. Protestirali so proti napovedani policijski uri in drugim ukrepom. Predsednik Aleksandar Vučić je zaradi vse slabše epidemiološke slike glede covid-19 za petek znova uvedel policijsko uro ter prepoved javnega zbiranja več kot petih ljudi na prostem in v zaprtih prostorih.

Kmalu po Vučićevem večernem nagovoru državljanom, v katerem je napovedal policijsko uro v Beogradu in prepoved javnega zbiranja na javnih in zaprtih krajih, so se v prestolnici začeli zbirati protestniki. Okoli 21. ure jih je bilo pred parlamentom nekaj sto, nato pa se je številka povzpela na nekaj tisoč. Sledili so izgredi in spopadi s policisti.

Nekaj protestnikom je uspelo udreti v poslopje skupščine, kjer so se zadržali okrog 15 minut, preden jih je policija pregnala.

Protestniki so na policiste metali kamenja, jajca, bakle. Zagorelo je več smetnjakov in avtomobilov, med drugim tudi policijskih. Tako med protestniki kot tudi policisti poročajo o več poškodovanih.

Policija je okrepljena s konjenico in solzivcem ponoči pregnala protestnike izpred skupščine.

Protestniki so Vučiću vzklikali "Vučić lopov", "odstopite", "nočemo migrantov" in "Kosovo je srce Srbije", kar se je navezovalo na očitke, da Vučić "prodaja" Srbijo.

Vučić: Situacija v Beogradu je kritična

Srbija je v zadnjem dnevu potrdili 299 novih okužb z novim koronavirusom, 13 ljudi pa je umrlo, kar je največ od začetka epidemije. Skupno so do zdaj potrdili 16.719 okužb in 330 smrtnih žrtev. Zaradi poslabšanja stanja je Vučić znova napovedal več ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa.

Vučić je po objavi najnovejših podatkov nagovoril državljane in jim sporočil, da je situacija predvsem v Beogradu kritična. Vse beograjske bolnišnice so polne, hitro se polnijo tudi v drugih mestih, predvsem v Nišu in Novem Pazarju, je opozoril in dodal, da je po vsej Srbiji v bolnišnicah že skoraj 4.000 bolnikov, pri katerih so ali potrdili ali pa obstaja sum na covid-19, piše STA.

Med novimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa v Beogradu, ki jih je danes napovedal, sta predvsem uvedba policijske ure od petka do nedelje ter prepoved vsakega javnega zbiranja več kot petih ljudi tako na odprtem kot v zaprtem prostoru.