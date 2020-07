Čustven posnetek s protesta: Oče je umrl, ker ni bilo respiratorjev #video

Na včerajšnjih protestih proti novim protikoronskim ukrepom v Srbiji se je neposredno z ulice v oddajo televizije N1 Zagreb oglašala novinarka. Mimoidoči je prišel do novinarske ekipe in dejal, da protestira zaradi očeta. "Solzivec, strelivo, gumijevke, vse to proti goloroki mladini. Oče, to je zate, ki si umrl, respiratorja pa ni bilo. Ljubiša Đurič, zelo te imam rad. Oče, to je zate in za mojega sina, ki se je rodil."

Na vprašanje novinarke, zakaj je umrl njegov oče, je odgovoril, da zato, ker v bolnišnici niso imeli respiratorja. "Do danes nisem prejel nobenega testa, da je umrl zaradi koronavirusa. Respiratorja v zemunski bolnišnici ni bilo. In ves čas so govorili, da podarjamo respiratorje. Oče, to je zate, moj oče. Vem, da bi bil ponosen."

Njegov oče, znani slikar Ljubiša Đurič, je v 71. letu starosti umrl aprila letos.