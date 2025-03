Američani so se vrnili v pisarne brez stolov, polne ščurkov

Stotisočem ameriških uslužbencev javnega sektorja, ki so zaradi pandemije koronavirusa delali od doma, je bilo po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo ukazano, naj se vrnejo v pisarne, a so jih pisarne pričakale nepripravljene, polne ščurkov, s pomanjkanjem miz in parkirnih mest, poroča Reuters.

Na sedežu Nase v Washingtonu, le nekaj kilometrov od Kapitola, so se zaposleni vrnili na stara delovna mesta, ki so jih prevzeli ščurki. Nekatere delavce so pričakala delovna mesta brez miz, navajajo viri za Reuters.

V pisarnah ni zasebnosti

Zvezni uslužbenci, ki so se vrnili v pisarne, poročajo o boju za mize in stole, nezanesljivem internetu in pomanjkanju parkirnih mest. Nekateri izmed njih delavnike preživljajo sede na tleh, povezani z mobilnimi dostopnimi točkami svojih sodelavcev.

Uslužbenci službe za državljanstvo in priseljevanje svoje iskanje miz v oddelkih regionalnih uradov primerjajo z igrami lakote, priljubljeno serijo, v kateri se morajo mladi boriti do smrti v tekmovanju, ki ga organizira vlada.

V uradu ameriške davčne službe v Memphisu v zvezni državi Tennessee se davčni referenti, ki si delijo pisarniški prostor, bojijo razpravljati o občutljivih finančnih zadevah s svojimi strankami, saj se bojijo kršitve pravil o zasebnosti.

Sindikati: Trump želi delavce v javnem sektorju prisiliti k odstopu

Več sto tisoč ameriških zveznih uslužbencev, ki so od pandemije delali od doma, se je moralo vrniti na delo po izvršnem ukazu predsednika Trumpa.

Foto: Shutterstock Nekateri kritiki Trumpove odločitve, med njimi strokovnjaki za javno upravo, predstavniki sindikatov in javni uradniki, menijo, da pomanjkljivosti v delovnih prostorih niso naključne. Menijo, da za tem stojijo prizadevanja nove vlade, da naredi pisarne tako neprijetne za delo, da bodo zaposleni v javnem sektorju prisiljeni dajati odpovedi.

Deluj hitro in zlomi stvari

Kritiki tudi trdijo, da Trumpov ukaz o vrnitvi na delo kaže na širši problem pristopa, ki sta ga republikanski predsednik in njegov zaveznik multimilijarder Elon Musk ubrala pri krčenju javnega sektorja.

"Gre za hiter pristop, brez upoštevanja posledic različnih odločitev," je dejala Pam Herd, profesorica javne uprave na Univerzi v Michiganu. "Torej vsem sporočajo, naj se vrnejo na delo, ne upoštevajo pa dejstva, da zanje nimajo prostora," je dodala.