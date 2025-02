Trump z izvršnim ukazom razširil pooblastila Muskovega urada

Elon Musk je v sredo na prvi seji Trumpove vlade dejal, da si Doge prizadeva za tisoč milijard dolarjev prihrankov v vladnih službah do konca letošnjega proračunskega leta. Trump je pred tem napovedoval, da bo prihrankov za dva tisoč milijard dolarjev, kolikor znaša proračunski primanjkljaj ZDA.

Muskov Doge dostopa do podatkov vladnih agencij ter priporoča odpuščanja zaposlenih in ukinjanje porabe. Vodstva zveznih ministrstev in agencij so zdaj s Trumpovim ukazom dobila navodilo, naj razvijejo sistem, po katerem bo Doge lažje nadziral vso porabo.

Trumpov ukaz tudi omejuje službena potovanja vladnih uradnikov, poleg tega je za 30 dni zamrznil vse službene kreditne kartice, razen ko gre za nujno pomoč ali če vodja agencije dovoli izjemo, poroča televizija NBC.