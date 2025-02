Starmer danes pri Trumpu na pogovorih o Ukrajini

Ukrajina bo predvidoma v ospredju pogovorov Trumpa in Starmerja, ki v Belo hišo prihaja kot drugi voditelj iz Evrope – za francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki je bil v ZDA v ponedeljek.

Most med ZDA in Evropo

Britanski premier želi delovati kot most med ZDA in Evropo in zagotoviti, da bi kakršenkoli dogovor o premirju zagotovil Ukrajini ozemeljska in varnostna jamstva.

Pred obiskom v ZDA je sicer napovedal, da bo Združeno kraljestvo do leta 2027 izdatke za obrambo povečalo na 2,5 odstotka BDP, izrazil je tudi pripravljenost napotiti britanske vojake na mirovno misijo v Ukrajino.

Ruski in ameriški diplomati v Istanbulu

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem v sredo napovedal, da se bodo v Istanbulu sestali ruski in ameriški diplomati ter obravnavali sistemske težave, ki so se nakopičile. Srečanje je potrdila tudi gostiteljica Turčija.

Lavrov je ob tem ocenil, da bo na podlagi četrtkovega sestanka jasno, kako hitro in učinkovito bosta lahko Washington in Moskva napredovala v normalizaciji odnosov.

Obenem je ponovil, da Rusija zavrača zamrznitev spopadov vzdolž frontne črte in napotitev evropskih mirovnih sil v Ukrajino.

Ameriški predsednik Donald Trump je po nastopu mandata popolnoma spremenil politiko ZDA do Rusije in prekinil njeno mednarodno izolacijo, kar je sprožilo zaskrbljenost tako v Ukrajini kot v Evropi.

Na prvem srečanju v Savdski Arabiji sta delegaciji Rusije in ZDA govorili o vojni v Ukrajini in normalizaciji odnosov med državama.