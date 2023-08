Rezultati omenjenega eksperimenta so pokazali, da so tisti, ki delajo od doma, za kar 18 odstotkov manj produktivni v primerjavi s pisarniškimi zaposlenimi, znanstveniki pa so to produktivnost merili na podlagi hitrosti tipkanja.

Zaposleni, ki delajo doma, so za kar 18 odstotkov manj produktivni od pisarniških delavcev, je pokazala raziskava priznane ameriške univerze Massachusetts Institute of Technology (MIT) in kalifornijske univerze. Rezultat raziskave, ki so jo izvedli na vzorcu 235 ljudi – ena skupina je delala od doma, druga pa iz pisarne – je v nasprotju z dosedanjim prepričanjem in številnimi drugimi raziskavami, poroča hrvaški portal N1.

Zaposleni, ki delajo od doma, lahko spijo dlje, ne izgubljajo časa s prevozom na delo in nazaj, med odmorom pa imajo čas za pripravo kosila ali manjša gospodinjska opravila. Uveljavilo se je prepričanje, da je ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem veliko boljše, če delamo od doma, ker imamo več časa za zasebne stvari.

Nekatere študije so tudi pokazale, da so ti zaposleni enako, ponekod celo bolj produktivni kot tisti, ki opravljajo svoje delo v pisarni.

Najnovejšo raziskavo so tokrat izvedli na vzorcu 235 zaposlenih v Indiji, ki so vnašali podatke v računalnike, razdelili pa so jih v dve skupini. Ena skupina je delala v pisarni od devetih zjutraj do petih popoldne, medtem ko so tisti iz druge skupine delali od doma in so si sami izbrali čas, v katerem bodo delali, vendar so morali upoštevati poln delovni čas, tako kot ljudje, ki so delali v pisarni.

Od doma skoraj za petino manj produktivni

Rezultati omenjenega eksperimenta so pokazali, da so tisti, ki delajo od doma, za kar 18 odstotkov manj produktivni v primerjavi s pisarniškimi zaposlenimi, znanstveniki pa so to produktivnost merili na podlagi hitrosti tipkanja.

Prav tako je raziskava pokazala, da se za možnost dela na daljavo pogosteje odločajo ljudje, ki so se pri delu od doma izkazali kot manj produktivni. "Razlog za to je, da imajo takšni ljudje večjo potrebo po tem, da so doma, da skrbijo za otroke in podobno, kar je vzrok za njihovo manjšo produktivnost," je pojasnil profesor na MIT David Atkin, ki je sodeloval v raziskavi.

Hibridni model kot rešitev

Kot rešitev je Atkin omenil način dela, ki ga danes izvaja že veliko podjetij, to je hibridni model. Med delovnim tednom zaposleni del časa preživijo v pisarni, preostale dni pa od doma.

Lanska Microsoftova raziskava je pokazala, da šefi v podjetjih menijo, da delo od doma zmanjšuje produktivnost zaposlenih. Zanimiv pa je podatek raziskave, ki kaže, da zaposleni pogosto mislijo, da njihovi sodelavci, ki delajo od doma, niso dovolj produktivni, sami o sebi pa pravijo, da so bolj produktivni, ko delajo na daljavo, v primerjavi s časom, ko delajo v pisarni.