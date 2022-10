Zakaj osemurni delavnik ni zagotovilo produktivnosti?

Vas v nedeljo zvečer preplavi žalost, ko pomislite na ponedeljkovo vrnitev na delovno mesto? Se v pisarni pogosto ne počutite dobro in ste pod stresom? Morda ste preobremenjeni z delovnimi obveznostmi? Preverite, kaj lahko storite, da se razbremenite, preden boste izgoreli, in kako lahko odpravite stres. V spletni trgovini Medic-UM lahko najdete različna prehranska dopolnila z rastlinskimi izvlečki, ki na naraven način pomagajo pri vsakodnevnem spoprijemanju s stresom.

Šesturni delavnik kot način spoprijemanja s stresom in preobremenjenostjo? Raziskava univerze v Ohiu je pokazala, da povprečen Američan dela več kot osem ur na dan, a to še nikakor ni zagotovilo učinkovitosti. Med najpogostejše motilce pozornosti v pisarni se uvrščajo naslednje aktivnosti: branje novic in brskanje po spletu (ena ura in pet minut),

družabna omrežja (44 minut),

pogovor o temah, ki niso povezane z delom, (40 minut) in

iskanje nove zaposlitve (26 minut). Tudi sodelavci so lahko precej moteč dejavnik. V povprečju velja, da zmotijo delavca med delom vsake tri minute. Če ta podatek povežemo še s časom, za katerega velja, da ga povprečni delavec potrebuje, da se ponovno osredotoči na delo (23 minut), potem je vprašanje povezave med dolgimi delavniki in produktivnostjo resnično na mestu. Različne raziskave, ki se jih lotevajo po svetu, že nakazujejo, da skrajšan šesturni delavnik veča tako zadovoljstvo samih delavcev kot tudi njihovo produktivnost.

Delo mora biti opravljeno, cilj vse več podjetij v razvitem svetu pa je neprestana dvomestna letna rast dobička. Čeprav to pogosto pomeni večanje količin dela, ki ga mora opraviti posameznik, pa si delodajalci glede preobremenjenosti na delovnem mestu prepogosto zatiskajo oči. Poiskali smo nekaj nasvetov, kako se spoprijeti s preobremenjenostjo in preprečiti njene negativne posledice.

Nad stres s prehranskimi dopolnili na osnovi rastlinskih izvlečkov Ansiovit No-stress – prehransko dopolnilo na osnovi sivke, žafrana in brahmija ter drugih aktivnih sestavin pomaga pri spoprijemanju s stresom in pripomore k sprostitvi. K temu v veliki meri prispeva sivka. Žafran pomaga vzdrževati dobro počutje, podpira sprostitev in prispeva k čustvenemu ravnotežju. Brahmi pomaga izboljšati koncentracijo in spomin, pozitivno vpliva na možganski sistem, lahko izboljša kratkoročni in dolgoročni spomin ter pomaga pri lajšanju in preprečevanju stresa. Formulaciji je dodana tudi γ-aminobutanojska kislina (GABA), ki je eden najpomembnejših nevrotransmitorjev osrednjega živčnega sistema, ki skrbi, da se dražljaji pravilno prenašajo po živčnem sistemu. Poleg aminokisline GABA pa v izdelku najdemo še dve, prav tako pomembni aminokislini, in sicer L-teanin in L-triptofan. L-teanin sodeluje pri različnih procesih v osrednjem živčnem sistemu. Pomanjkanje L-triprofana pa se lahko kaže v različnih težavah, kot so tesnoba, nihanje razpoloženja in nespečnost.

Kako prepoznati preobremenjenost?

Preobremenjenost na delovnem mestu nastopi, ko se delavec spoprijema z zadolžitvami, ki presegajo njegovo znanje ali časovni okvir delavnika. O preobremenjenosti torej ni govora le takrat, ko se delavnik razteza na več kot osem ur na dan oziroma 40 ur na teden, ampak tudi, ko so zadolžitve takšne, da jih zaposleni ne more dobro opraviti ali zaradi pomanjkanja znanja ali drugih razpoložljivih virov.

Želja po večji produktivnosti in učinkovitosti, ki bi zaposlenega lahko vodila do napredovanja, je pogosto glavni razlog, ki vodi do povečanja količine delovnih obveznosti, ki v nekem trenutku, še posebej na daljši rok, vodijo do preobremenjenosti. Kako torej prepoznati znake, da ste preobremenjeni?

100-odstotno naravna prehranska dopolnila za lažje spoprijemanje s stresom Moj eteris – antistres je 100-odstotna naravna aromaterapevtska mešanica eteričnih olj, ki jo imate lahko vedno pri roki. Večkrat jo nanesite na zapestje, sence ali vrat. Vonj eteričnih olj vam bo pomagal, da boste v stresnih trenutkih ostali dobro razpoloženi, sproščeni in zbrani. Poleg močnega delovanja prijetno diši, zaradi praktične embalaže pa je lahko tudi lepo darilo. Moj Eteris je namenjen neposrednemu nanosu na kožo. Favn Zeliščna masaža je zeliščna masažna raztopina naravnih eteričnih olj bora, brina, evkalipta in timijana z dodatkom rastlinskega glicerina, mentola, kafre in ureje, ki je primerna za vsakodnevno sprostitev in osvežitev telesa. Osvežuje in sprošča telo pri utrujenosti ter po večjih telesnih naporih. Masažna raztopina je primerna tudi kot hladilni obkladek ali dodatek h kopeli za sprostitev. CBD kapljice Amber sestavlja 100-odstotno naravno CBD-olje, ki vsebuje popolni spekter vseh naravno prisotnih kanabinoidov (CBD, CBDV, CBC, CBG), flavonoidov in terpenov, ki se nahajajo v rastlini. Odlikuje ga idealno razmerje dveh ključnih kanabinoidov − CBD in CBG. Prav slednji je tisti, ki mu v zadnjem obdobju pripisujejo velik terapevtski potencial. CBG (kanabigerol) je primarni kanabinoid, iz katerega se tvorijo preostali kanabinoidi v konoplji. Idealno razmerje vseh aktivnih učinkovin zagotavlja sinergični učinek in najvišji terapevtski potencial.

Prevzemanje novih delovnih nalog je lahko tudi nekaj pozitivnega, a zgolj v primeru, ko pred tem dokončate obstoječe. Dogovarjanje za nove zadolžitve med tem, ko imate še stare nedokončane, lahko hitro vodi v stres.

Jasen znak preobremenjenosti je zagotovo, če ste neprestano pod pritiskom in v stresu. Občasen stres ni nič skrb vzbujajočega. Pomembno pa je, da ni konstanten.

Nenadzorovani čustveni izbruhi že ob manjših težavah so lahko pokazatelj, da se spoprijemate s preveliko količino stresa ali preobremenjenosti, zaradi česar lahko že manjša težava izvabi čustveno pretiran odziv.

Prav tako na pot izčrpanosti lahko vodi predolg seznam obveznosti, ki jih morate postoriti. Če dan že začnete z dolgim seznamom opravil in tekom dneva le dodajate nova, nobenega pa ne odkljukate, potem je to trenutek, ko se je treba zaustaviti in se zamisliti.

Imate ves čas občutek, da vam primanjkuje časa? Če imate toliko dnevnih obveznosti, da jih enostavno ne zmorete opraviti med rednim delavnikom in zato neprestano delate nadure, potem to zagotovo pomeni, da ste preobremenjeni.

Prehranska dopolnila Terranova za premagovanje stresnih situacij Set stres, Terranova – telo je treba podpreti celostno, saj dodajanje zgolj enega dopolnila pri določenih težavah ne prinese želenih rezultatov. Pri Terranovi so zato pripravili prilagojene sete za različna stanja. Set stres zagotavlja ustrezno kombinacijo prehranskih dopolnil: vitamin B kompleks z vitaminom C in rožni koren. Sinergija za pomirjanje − Ljudje se ob stiskah in stresu odzivamo različno, najpogosteje pa nam to krati dober spanec. Ko se stres kaže z duševnimi motnjami in motnjami čustvovanja, formulacija Sinergija za pomirjanje blaži občutke stresa, strahu, skrbi in tesnobe ter pomirja, obenem pa podaljšuje vzdržljivost in zvišuje raven energije, a ne učinkuje kot poživilo, zato je priročna pomoč ob motnjah spanja in duševnih stiskah. Sinergija za pomirjanje vsebuje sedem blagodejnih rastlin in štiri mikrohranila. Magnezij v kapsulah − Magnezij Terranova med drugim prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti. Magnezijev bisglicinat z vrhunsko biološko uporabnostjo poskrbi za zelo učinkovit prenos magnezija do tarčnih tkiv: mišic, živčnega sistema, kosti. Iz glicina, na katerega je magnezij vezan v obliki magnezijevega bisglicinata, lahko telo izdela glutation (eden najmočnejših antioksidantov), kreatin (povečuje moč in velikost mišic) ali kolagen (je nujen za dobre kosti, napeto kožo in gibljive, neobrabljene sklepe). Magneziju je dodan tudi vitamin B6 (piridoksal 5-fosfat), katerega naloga je poudariti delovanje magnezija. Magnezij v prahu − Magnezijev bisglicinat zagotavlja vrhunsko biološko uporabnost (magnezij po krvi pride do tarčnih celic). Pri tej obliki je magnezij vezan na aminokislino glicin, ki v telesu opravlja številne pomembne vloge: kot živčni prenašalec (nevrotransmitor) pomirja, pomemben je za sintezo žolčnih soli in izjemno pomembnega antioksidanta glutationa, zato pomaga tudi pri razstrupljanju.

Kako se izogniti preobremenjenosti?

Prevzemanje vedno novih in novih zadolžitev ne bo avtomatično povečalo vaše produktivnosti, bo pa povzročilo več pritiska in na dolgi rok vodilo celo v izčrpanost. Zato si postavite prednostni seznam. Naloge, ki niso pomembne, raje opustite ali pa se jih lotite kasneje, ko boste imeli več časa. Ustvarite realističen seznam opravil. Naložite si jih le toliko, kolikor jih boste dejansko zmogli postoriti.

Ne pozabite na čas za odmor. Vaši možgani bodo delovali bolje, če si boste med delom privoščili oddih. Delo brez predaha manjša kreativnost in motivacijo. Naučite se tudi reči ne. To je za marsikoga sicer zelo težko. Pojasnite, da imate že zdaj več kot preveč obveznosti in da zato ta trenutek ne morete prevzemati novih, saj bi s tem zmanjšali lastno učinkovitost. Večina delodajalcev bi morala takšno pojasnilo razumeti.

Če imate v službi ob sebi še druge sodelavce, s katerimi si lahko delo razdelite, to vsekakor izkoristite. Ne obremenjujte se z mislijo, da drugi dela ne bodo opravili tako dobro kot vi sami. Morda jim za začetek zaupajte manjše, enostavnejše naloge, postopoma pa dodajte težje. Postavite na prvo mesto sebe, svoje zdravje in dobro počutje.

