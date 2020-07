V torek so potrdili 14 okužb z novim koronavirusom v 13 občinah. Naredili so 919 testov. V ponedeljek so prav tako potrdili 14 okužb, v nedeljo pet, v soboto pa 16.

Aktivno okuženih je 237 ljudi. V bolnišnicah se jih zdravi 21, od tega štirje na intenzivni negi. Od novih okužb so dve potrdili v občini Hrastnik, kjer je eno od žarišč okužb z novim koronavirusom. Po podatkih covid-19 sledilnika majo v občini 57 aktivnih okužb.

Ni še znano, ali gre za novi okužbi v Domu starejših Hrastnik, kjer se je do zdaj okužilo 42 oskrbovancev, zaradi covid-19 pa so umrli trije.

Po eno novo okužbo so v torek potrdili v občinah Ljubljana, Šenčur, Ajdovščina, Celje, Dobrova-Polhov Gradec, Dravograd, Ilirska Bistrica, Škofja Loka, Tišina, Kočevje, Škofljica in Vojnik.

Dve okužbi v URI Soča

V ponedeljek in torek so okužbo med drugim potrdili tudi pri dveh bolnikih v URI Soča. Nahajala sta se v isti sobi. Drugi bolniki, ki bi bili lahko izpostavljeni, so bili na testiranju negativni. Tudi med zaposlenimi potrjeno okuženih v tem trenutku ni, na nekatere rezultate še čakajo, poroča STA.

Število okuženih v Sloveniji sicer znova narašča od konca maja. Do zdaj se je v Sloveniji okužilo 2.115 ljudi, umrlo jih je 117, naredili pa so 129.733 testov.

Ministrstvo za zdravje je medtem vzpostavilo telefonsko številko 080 71 10, na kateri lahko socialno-varstveni zavodi od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 15. in 16. uro prejmejo strokovne nasvete v povezavi z dilemami, ki se jim porajajo pri delu, v povezavi s preprečevanjem in obvladovanjem okužb z virusom sars-cov-2.

