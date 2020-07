Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 41 novih okužb, testirali so 1.256 oseb, umrla pa je še ena oseba, kažejo uradni hrvaški podatki. V ponedeljek so poročali o 24 novih okužbah, v nedeljo o 65 novih okužbah, v soboto pa o 77 novih okužbah.

Na Hrvaškem imajo sicer 749 aktivnih okužb. 133 oseb se zaradi bolezni covid-19 zdravi v bolnišnicah, od tega devet na respiratorju.

Glede na poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo v preteklih 24 urah največ novih okužb v Dalmaciji. V splitsko-dalmatinski županije je bilo še sedem novih okužb, v šibeniško-kninski pa šest. V dubrovniško-neretvanski županiji so potrdili štiri nove primere, v zadrski pa enega, piše STA.

Medtem so bile tudi tri nove okužbe v istrski županiji. Vodja tamkajšnjega županijskega štaba Dino Kozlevac je potrdil, da so za vse na novo okužene ugotovili vire okužb.

"Epidemiološko stanje pod nadzorom"

V pogovoru za regionalno televizijo N1 je še dejal, da so v preteklih dneh zabeležili tudi nekaj okužb med državljani drugih držav, a je po njegovih besedah šlo za poslovneže, in ne turiste. Dejal je, da imajo epidemiološko stanje pod nadzorom ter da ne načrtujejo dodatnih ukrepov, piše STA.

V vseh ostalih hrvaških županijah je bilo v preteklih 24 urah 12 okuženih z novim koronavirusom. V več županijah, kot je primorsko-goranska, pa ni bilo novih primerov.

Skupni podatki za celotno državo se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov, še piše STA.

Število okuženih pri slovenski južni sosedi raste od sredine junija. Največ okuženih v enem dnevu so imeli 11. julija, in sicer 140. Do zdaj so na Hrvaškem potrdili 4.923 okužb, umrlo je 140 ljudi, naredili pa so 114.090 testov.

"Situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom"

Vodja slovenske svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je danes dejala, da situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom. Njihovo število novih okužb je na dnevni ravni vsaj dvakrat tolikšno kot v Sloveniji ob manjšem številu opravljenih testov, je dejala. "Za razliko od Srbije in Bosne in Hercegovine sicer to število ne narašča, kar je najbrž posledica uspešnega lokalnega zamejevanja teh izbruhov."

Res pa je, kot poudarja Beovićeva, da so se v Sloveniji začeli pojavljati posamezni pozitivni primeri pri ljudeh, ki so se vrnili s počitnic na Hrvaškem. "Ne gre več za obiskovalce nočnih klubov, ampak za običajno obmorsko letovanje," je dejala.

Kot je dodala, je za zdaj teh primerov malo – morda šest v zadnjem tednu. A če se pravočasno ne reagira, se stvari razširijo, je še povedala.

"Grožnja je precejšnja"

Pri bivanju na Hrvaškem, če se zanj vendarle morate odločiti, se moramo "izredno, izredno paziti", je dejala. "Treba je biti izrazito pozoren na vse ukrepe, ki veljajo tudi v Sloveniji, imeti čim manj stikov z drugimi ljudmi, tudi drugimi turisti," je dejala. Grožnja je precejšnja, nekatere evropske države so reagirale bolj izrazito, je dejala in izpostavila Nizozemsko, ki je svojim državljanom priporočila, da se iz Hrvaške vrnejo.

116 okužb na dan = rdeči seznam

Pred dvema tednoma smo naredili izračun, ki nam pokaže, v katerih primerih se bo slovenska južna soseda z rumenega seznama premaknila na rdeči seznam epidemiološko nevarnih držav, saj bi presegla 40 novih okužb na sto tisoč prebivalcev v 14 dneh. To bi se zgodilo, če bi imela Hrvaška v 14 dneh vsak dan v povprečju 116 novih okužb z novim koronavirusom. Nekatere hrvaške županije so sicer mejo, ki določa uvrstitev na rdeči seznam, že presegle.