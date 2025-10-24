Huda nesreča: kamion poletel prek zaščitne ograje

Na zagrebški obvoznici se je zgodila hujša prometna nesreča, ki je ustavila promet, nastale so daljše kolone.

Nesreča se je zgodila, ko se je tovornjak prevrnil na bok, prebil zaščitno ograjo in trčil v avtomobil.

"Gasilci so s hidravličnim orodjem rešili eno osebo iz osebnega vozila, ki so jo odpeljali na urgenco," so sporočili iz gasilske enote, poročajo hrvaški mediji.

Zaradi nesreče je bil promet oviran med križiščema Jakuševec in Kosnica v smeri Lipovca. Zastoj v smeri Lipovca je dolg približno pet kilometrov, sporočajo voznikom na Hrvaškem.

V smeri Bregane promet poteka počasi po enem voznem pasu v zastoju, dolgem približno štiri kilometre, je okoli 11.45 poročal HAK.