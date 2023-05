V beograjski bolnišnici umrla deklica, ki je bila hudo ranjena v pokolu na šoli

Deklica je v strelskem napadu v šoli utrpela hude, smrtno nevarne poškodbe glave. Ustreljena je bila v glavo. Zdravniki so se več dni borili za njeno življenje, prestala je več operacij, izvedli so vse ukrepe intenzivnega zdravljenja, a jim je žal ni uspelo rešiti, piše Nova.rs.

Ministrica za zdravje Danica Grujičić je v svojem imenu in v imenu ministrstva za zdravje družini dekleta izrekla iskreno sožalje.

Po pokolu 3. maja na beograjski šoli Vladislav Ribnikar, v katerem je 13-letni K. K. z očetovo pištolo ubil osem sošolcev in varnostnikov, so v dve beograjski kliniki sprejeli šest ranjenih učencev in eno učiteljico.

Napadalec je v otroški psihiatrični ustanovi

Po umorih so 13-letnega napadalca aretirali in ga namestili v otroško psihiatrično ustanovo, ker ni kazensko odgovoren, njegovega očeta, ki ga je vodil na strelišče in igre s simuliranim streljanjem, pa so pridržali do 30 dni.

Minister za izobraževanjeje pod pritiskom javnosti že odstopil.