Pokol na srednji šoli v BiH: hišnik ubil tri sodelavce

V srednji šoli v Sanskem Mostu na zahodu BiH je hišnik z avtomatsko puško ubil tri sodelavce, poročajo lokalni mediji. Hišnik naj bi bil v disciplinskem postopku, z orožjem je vdrl na sestanek in začel streljati ter ubil ravnatelja šole, tajnico in profesorico angleškega jezika.

Po poročanju portala časnika Dnevni Avaz naj bi hišnik po streljanju poskušal soditi sebi in se hudo ranil.

Po poročanju portala N1 BiH je bil hišnik dalj časa v sporu z vodstvom šole in se pritoževal zaradi diskriminacije. Imel naj bi tudi psihične težave. Ubiti so bili člani komisije, ki je odločala v disciplinskem postopku in ga suspendirala, poroča portal časnika Nezavisne novine. V banjaluškem kliničnem centru so za portal potrdili, da ima hišnik strelno rano na prsnem košu, da je pri zavesti in da bo kmalu operiran.