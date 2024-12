Sodišče v Beogradu je danes spoznalo za krivega mladeniča, ki je 4. maja lani v strelskem pohodu pri Mladenovcu v osrednji Srbiji ubil devet ljudi, 12 pa jih je ranil. V Smederevu so hkrati obsodili njegovega očeta, ki je bil obtožen nezakonitega posedovanja orožja, streliva in eksplozivnih sredstev. Grozi jima dvajset let zapora, poročajo srbski mediji.

Nepravnomočno sodbo je posebno sodišče v Beogradu sprejelo po manj kot štirih mesecih sojenja. Višje sodišče v Smederevu je medtem danes obsodilo njegovega očeta, poroča portal N1 Srbija.

Ker je mladenič zločin storil pri dvajsetih letih, pri katerih je po zakonu še mladi polnoletnik, lahko dobi največ dvajset let zapora. Državni tožilec je zanj zahteval najvišjo možno kazen, dvajset let zapora pa je zahteval tudi za očeta.

Predsedujoča sodnica je danes ob branju razsodbe dejala, da sta oba obtožena kriva, in poudarila, da je sodni senat svojo odločitev sprejel soglasno. V trenutku, ko ju je proglasila za kriva, so se v vasi Dubona, kjer je mladenič ubil tri mlade osebe, oglasili cerkveni zvonovi, poroča srbski Telegraf.

Sodnica: Pri dejanjih je bil prišteven

Kot je obrazložila sodnica, je obtoženi kriv, da je v več vaseh prišteven in zavedajoč se svojih dejanj med nepremišljenim nasilniškim ravnanjem vzel in poskušal vzeti življenje več ljudi ter nosil strelno orožje, strelivo in eksplozivna sredstva.

Dejala je, da je kriv tudi ugrabitve pod grožnjo umora, ter dodala, da je streljal tudi, ko so ga ranjeni rotili, naj preneha. Nato je naštela vse poškodbe ubitih.

Mladenič je krivdo priznal že konec julija na predobravnavnem naroku, minuli mesec pa je ob koncu sojenja dejal, da hoče najvišjo kazen. Njegov oče je krivdo zavrnil in zatrdil, da ne ve, kje je sin dobil orožje.

Skril se je v stričevem vikendu

Mladenič je 4. maja lani v vaseh v okolici Mladenovca, kakih 60 kilometrov južno od Beograda, iz vozečega vozila streljal na ljudi. Pri tem je ubil devet ljudi, med njimi tudi policista, še 12 jih je ranil. Nato je pobegnil v počitniško hišo svojega strica v okolici Kragujevca, kjer ga je dan kasneje našla policija.

Prve sodbe zaradi napada so izrekli že junija, ko so zaradi pomanjkanja dokazov oprostili njegovega strica, bratranca pa so zaradi nedovoljene proizvodnje ter nošenja in prometa z orožjem in eksplozivnimi materiali obsodili na 18 mesecev zapora.

Strelski pohod pri Mladenovcu se je zgodil le dan po tragediji v Beogradu, ko je 13-letnik na svoji osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil devet učencev in varnostnika. Smrtonosna strelska napada sta pretresla celotno regijo, v Srbiji pa sprožila tudi množične protivladne proteste.