Dijak na ljubljanski srednji šoli načrtoval strelski pohod

Po naših neuradnih informacijah je na srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani dijak prvega letnika nameraval izvesti strelski pohod. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili ta teden obveščeni o sumu groženj v eni izmed izobraževalnih ustanov.

Neuradno naj bi imel dijak prvega letnika srednje medijske in grafične šole pripravljene načrte, kako najbolje izvesti strelski napad.

Na srednji šoli so bili v sredo zjutraj obveščeni, da obstaja morebitna varnostna grožnja. O tem so obvestili policijo, s starši opravili razgovor, mladoletni osebi pa izdali sklep o začasni izključitvi, poroča 24ur.com.

Kriminalisti in policija so pravočasno ukrepali in preprečili najhujše.

Policija: Ukrepe bomo izvajali, dokler bo treba

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so izvedli prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.

Na obvestilo so se nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo in starši izvedli prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja. Ukrepe bodo izvajali, dokler bo treba, so dodali. Hkrati so policisti zavarovali dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Drugih informacij o postopku, ki še poteka, zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov policisti ne morejo posredovati.

Sicer pa so zatrdili, da se policisti odzovejo na vsak tovrstni primer ter ob prijavi ali zaznavi groženj nemudoma izvedejo vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj, preverijo vse okoliščine in ukrepajo v skladu s pristojnostmi ter o tem obveščajo pristojne službe.

Hkrati pozivajo vse, ki imajo kakršne koli informacije o pojavu nasilja ali groženj, da o tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi na anonimno številko. "Poziv za prijavo suma kaznivih ravnanj v šolskem okolju velja tako za delavce šole, starše in roditelje, učence, kot tudi vse ostale, ki imajo o tem kakršne koli informacije," so na Policijski upravi Ljubljana še zapisali v sporočilu za javnost.