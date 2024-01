Hudi nesreči na Krvavcu: poškodovana 70-letnik in otrok

S kranjske policijske uprave so sporočili, da sta se v sredo na smučišču Krvavec zgodili dve hujši nesreči. V prvi se je poškodoval 70-letni smučar, v drugi pa otrok, ki so ga s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Okoli 10. ure so policiste obvestili o trku dveh smučarjev. Po do zdaj znanih podatkih je 70-letnik med smučanjem trčil v drugega smučarja in se poškodoval. Drugi udeleženec ni bil poškodovan. Na kraju nesreče so mu prvo pomoč zagotovili zdravstveno osebje, reševalci GRS Kranj in nadzornik. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Okoli 12. ure pa so policiste obvestili še o padcu otroka pri sestopu s sedežnice. Prvo pomoč so mu zagotovili reševalci na smučišču, kasneje pa so ga s helikopterjem slovenske policije prepeljali na pregled v zdravstveno ustanovo.