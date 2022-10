Ukrajina: Ruski tempo raketnih napadov je vse hitrejši #vŽivo

230. dan vojne v Ukrajini. Ruske sile so v noči na četrtek močno obstreljevale Mikolajev, o ruskih napadih poročajo tudi iz naselij v okolici Kijeva. V Luxembourgu se bodo danes sešli ministri za pravosodje članic Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o skupnih prizadevanjih za preiskovanje in kaznovanje vojnih zločinov v Ukrajini.

Poudarki dneva:



6.30 Ukrajina: Rusi napadajo z veliko hitrejšim tempom

6.00 Rusi napadli tudi Kijev

00.00 Ponoči močno obstreljevanje Mikolajeva

6.30 Ukrajina: Rusi napadajo z veliko hitrejšim tempom

Ukrajinska vojska poroča, da ruske sile v okupirani Ukrajini nadaljujejo ofenzivne operacije ob veliko hitrejšem tempu raketnih napadov, navaja CNN.

Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je v zadnjem poročilu v sredo zvečer navedel, da sovražne sile "poskušajo izvajati ofenzivne akcije v smeri Bahmuta in Avdivke" v vzhodni regiji Donecka. Te in druge napade v Donecku so preprečili, so zapisali.

6.00 Rusi napadli tudi Kijev

Rusi so napadli tudi naselja okoli Kijeva, so v četrtek zgodaj zjutraj sporočili iz regionalne uprave na Telegramu. "Reševalci so že na prizorišču," so navedli, več podrobnosti pa ne.

00.00 Ponoči močno obstreljevanje Mikolajeva

Župan Oleksandr Senkevič je po poročanju The Kyiv Independent povedal, da so ruske sile v noči na četrtek močno obstreljevale Mikolajev. Zadeli so petnadstropno stanovanjsko stavbo, na terenu so reševalci, a podatkov o žrtvah za zdaj ni.